Bí đỏ kỵ gì? Khi ăn bí đỏ ta cần lưu ý gì?

Cần biết Bí đỏ kỵ gì và có cách dùng phù hợp để không gây hao hụt nguồn dinh dưỡng và rước thêm bệnh vào người.

Tuy nhiên cần biết cách dùng phù hợp để không gây hao hụt nguồn dinh dưỡng và rước thêm bệnh vào người. Trước khi tìm hiểu những thực phẩm không nên kết hợp với bí đỏ chúng ta cùng tìm hiểu những lợi ích mà bí đỏ mang đến cho sức khỏe .

Bí đỏ ngon, giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất nên được chế biến thành những món ăn ngon. Bí đỏ là thực phẩm rất được ưa chuộng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Cung cấp giàu chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Cả lớp thịt quả và hạt đều chứa nhiều chất có lợi.

1. Thông tin chung



Bí đỏ có chứa thành phần là các chất muối khoáng, vtamin và axit hữu cơ tốt cho cơ thể. Trong bí đỏ còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng và các axit amin như: alanine, valin, leucin, cystin, lysin… Cụ thể với 100g bí đỏ có 0,9g protein, 5 – 6g gluxit.

Đồng thời, cung cấp nhiều vitamin như B1, B2, PP, B6. Đặc biệt có chứa 400g vitamin B5 cùng nhiều axit béo quý như linoleic, linolenic, 28 mg beta – caroten. Có tác dụng bảo vệ mắt và tim và các chất chống oxy hóa khác.

Theo y học cổ truyền, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, giúp ích khí, kiện tỳ vị, tiêu đàm, chỉ thống (giảm đau), giải độc, sát trùng

Theo y học cổ truyền, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, giúp ích khí, kiện tỳ vị, tiêu đàm, chỉ thống (giảm đau), giải độc, sát trùng...Kết quả nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy bí đỏ là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Mang đến hiệu quả tốt trong điều trị một số bệnh như cao huyết áp, đái tháo đường, đau thần kinh liên sườn, suy chức năng gan, thận, áp xe phổi…

2. 8 thực phẩm kỵ kết hợp với bí đỏ

Mặc dù nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên để phát huy được hết giá trị dinh dưỡng đó, chúng ta cần phải lưu ý khi ăn bí ngô, không nên kết hợp ăn cùng 8 loại thức ăn sau:

+ Rau bó xôi

Trong thành phần dinh dưỡng của bí ngô có chứa hàm lượng enzyme sẽ phá hủy vitamin C trong cải bó xôi, đồng thời làm giảm đi giá trị dinh dưỡng của hai loại thực phẩm.

Bí ngô có chứa hàm lượng enzyme sẽ phá hủy vitamin C trong cải bó xôi

+ Khoai lang

Cùng là loại thực phẩm dễ làm đầy hơi, nếu không ăn chín sẽ gây đầy bụng và khi ăn cả hai loại cùng lúc sẽ dễ làm căng tức bụng, đau bụng, nôn khan…

Ăn bí ngô cùng khoai lang sẽ có thể gây căng tức bụng, đau bụng, nôn khan rất không tốt cho hệ tiêu hóa. Lý do bởi cả hai cùng chứa nhiều đường tự nhiên, tinh bột và nhiều dưỡng chất khác.

Ăn bí ngô cùng khoai lang sẽ có thể gây căng tức bụng, đau bụng, nôn khan rất không tốt cho hệ tiêu hóa

+ Thịt cừu

Bí ngô và thịt cừu là hai loại thực phẩm đều có tính nóng, nếu ăn cùng nhau có thể sẽ gây đầy hơi, táo bón… Những người bị bệnh truyền nhiễm và cơ thể nóng thì không nên ăn để tránh bệnh nặng hơn.

Bí đỏ và thịt cừu đều có tính nóng, nếu ăn cùng nhau có thể sẽ gây đầy hơi, táo bón

+ Giấm, chanh

Giấm và chanh chứa axit axetic gây phá hủy nguyên tố dinh dưỡng trong bí ngô, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Không những vậy, khi ăn chung còn dẫn đến tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Giấm và chanh trong thành phần có chứa axit axetic gây phá hủy nguyên tố dinh dưỡng trong bí ngô

+ Cá hố

Trong cá hố có chứa nhiều protein, chất béo không bão hòa và DHA, vitamin A, D.., giúp bổ hư, dưỡng gan, thúc đẩy tạo sữa. Tuy nhiên, khi kết hợp dùng với bí ngô thì lại không có lợi cho cơ thể.

Cá hố kết hợp dùng với bí ngô sẽ không có lợi cho cơ thể

+ Táo tàu

Táo tàu có chứa nhiều vitamin C, tính ấm, vị ngọt, nếu ăn nhiều sẽ gây khó tiêu. Bí ngô cũng có tính ấm nên khi kết hợp ăn hai thứ sẽ dẫn đến phá hủy vitamin C và khiến chứng khó tiêu nặng thêm.

Kết hợp ăn bí ngô và táo tàu sẽ dẫn đến phá hủy vitamin C và khiến chứng khó tiêu nặng thêm

+ Cua

Ăn cua cùng lúc với bí ngô tuy không gây tác dụng phụ độc hại cho sức khỏe nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bệnh nhân cao huyết áp, khiến tay chân bủn rủn, mệt mỏi, buồn nôn…. Lý do bởi nguyên tố “cobalt” có trong bí ngô gây giảm huyết áp.

Tốt hơn hết là không kết hợp bí ngô và cua vì sẽ có những thành phần kết hợp không hợp lý. Và dù không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng hai thứ sẽ làm mất tác dụng của nhau.

Ăn bí ngô và cua cùng lúc sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bệnh nhân cao huyết áp

+ Tôm

Tôm có chứa nhiều nguyên tố vi lượng trong thành phần. Do đó, khi ăn cùng bí đỏ có thể gây ra phản ứng với pectin khiến cho hệ tiêu hóa bị nhiều áp lực và khó hấp thu. Dẫn đến bệnh kiết lị, rối loạn tiêu hóa. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất là không kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Khi ăn tôm cùng bí đỏ có thể khiến cho hệ tiêu hóa bị nhiều áp lực và khó hấp thu

3. Những lưu ý cần nắm khi ăn bí đỏ

Sau đây là một số điều cần quan tâm khi ăn bí đỏ:

- Không nên bảo quản bí đỏ trong ngăn đá tủ lạnh vì sẽ gây hao hụt hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ.

- Không nên dùng bí đỏ thường xuyên vì trong bí đỏ chứa nhiều tiền chất vitamin A. Có thể sẽ làm tích trữ nhiều vitamin ở gan và dưới da và dẫn đến hiện tượng vàng da. Theo lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ nên ăn món ăn chế biến từ bí ngô mỗi tuần 2-3 lần là cung cấp đủ dinh dưỡng và nên đổi món mới.

Nếu không sử dụng hết và bảo quản bí đỏ trong một thời gian dài có thể dẫn đến làm hao hụt dinh dưỡng và có khả năng gây ngộ độc

- Không nên mua quá nhiều bí đỏ. Chỉ mua đủ số lượng bí đỏ sử dụng trong ngày. Nếu không sử dụng hết và bảo quản trong một thời gian dài có thể dẫn đến làm hao hụt dinh dưỡng và có khả năng gây ngộ độc.

- Không dùng món ăn này với những người có dạ dày yếu, nhạy cảm, hệ tiêu hóa kém.

- Tránh xào bí đỏ trong các món quá nhiều dầu mỡ vì sẽ khiến dinh dưỡng trong bí đỏ bị hao hụt.

- Tránh nêm nếm vào các món ăn có nguyên liệu bí đỏ bằng đường, nhất là đối với người bị tiểu đường.

- Cần nấu ngay sau khi gọt vỏ, cắt bí đỏ, rửa sạch, tránh để quá lâu ở môi trường ngoài sẽ khiến thành phần dinh dưỡng bị thất thoát. Nên ăn ngay khi nấu chín, còn ấm để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ nhất.

- Không nên cho trẻ ăn bí đỏ quá thường xuyên vì dễ làm dư thừa caroten. Với trẻ đang trong giai đoạn ăn dặm, cần thận trọng xem xét kỹ hết sức khi muốn cho con ăn bí đỏ để tránh để hạt bí đỏ vào món ăn sẽ gây hóc ở trẻ.

4. Cách để chọn mua bí đỏ chất lượng?

- Nên ưu tiên chọn mua những quả bí đỏ chắc tay, nặng, vỏ trơn nhẵn, có cuống dài. Nguy cơ hư ở những quả bí đỏ có cuốn ngắn sẽ cao hơn. Tránh mua những quả bí đỏ có các vết bầm trên vỏ.

Chỉ nên mua một lượng bí đỏ đủ dùng. Không nên bảo quản bí đỏ trong tủ lạnh và cũng không nên bọc bí đỏ bằng nilon.

Nên ưu tiên chọn mua những quả bí đỏ chắc tay, nặng, vỏ trơn nhẵn, có cuống dài và tránh mua những quả bí đỏ có các vết bầm trên vỏ

Có nhiều cách chế biến bí đỏ khác nhau như canh bí đỏ, đậu hủ sốt bí đỏ, bí đỏ cuộn xúc xích, súp bí đỏ, cháo bí đỏ, thịt gà băm xào bí đỏ, xôi hấp bí đỏ… Để thay đổi khẩu vị ăn cho gia đình, chúng ta cần linh hoạt thay đổi món ăn từ bí đỏ.

Trên đây là chia sẻ chi tiết giải đáp thắc mắc Bí đỏ kỵ gì và bổ sung nhiều kiến thức hữu ích. Đây là những lưu ý khi ăn bí đỏ hết sức cần thiết chúng ta cần nắm chắc để sử dụng hàng ngày.