Ăn đậu phụ có tác dụng gì cho sức khỏe và ăn như thế nào là tốt?

Đậu phụ được chế biến từ sữa đậu nành đông, chứa ít calo và không chứa gluten. Tuy rằng món ăn này không hề xa lạ nhưng không phải ai cũng nắm được hết những giá trị dinh dưỡng của nó.

Giữa muôn vàn món ăn chứa dầu mỡ, đậu phụ là món ăn giúp bớt ngấy và ăn ngon miệng hơn. Để hiểu rõ hơn về thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng này, bạn cần nắm được ăn đậu phụ có tác dụng gì . Đồng thời, biết cách chế biến món ăn ngon từ đậu phụ để ăn cho đúng là điều cần thiết.

2mg kẽm

3,35mg sắt

178mg kali

65mg magiê

421mg canxi

15,57g protein

282mg phốt pho

12,19g chất béo

5,36g carbohydrate

27mcg (microgam) folate, DFE

Đậu phụ được chế biến từ sữa đậu nành đông, chứa ít calo và không chứa gluten

Đậu phụ cũng cung cấp một lượng nhỏ thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, choline, mangan và selen. Ngoài ra, đậu phụ cũng là một nguồn protein hoàn chỉnh nên có thể cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu trong chế độ ăn uống. Hơn nữa, đậu phụ cũng cung cấp cho bạn nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3.

Trong đậu phụ chứa nguồn protein hoàn chỉnh nên giúp bổ sung nhiều axit amin thiết yếu trong chế độ ăn uống. Đồng thời, đậu phụ cũng bổ sung chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3.

Các loại đậu phụ:

Có 2 loại đậu phụ gồm đậu phụ thường và đậu phụ non. Đậu phụ non mềm và dễ bị vỡ nên thường được dùng để nấu các món canh và hầm. Đậu phụ thường cứng và khó bị vỡ hơn. Thường được sử dụng để làm các món chiên xào.

Đậu phụ non

2. Đậu phụ có tác dụng gì?

Đậu phụ có tính mát, giúp ngăn ngừa mụn và giữ độ đàn hồi cho da hiệu quả. Làm căng cơ mặt và duy trì nét trẻ trung trên da. Bổ sung đậu phụ thường xuyên không những giúp ngăn chặn hình thành nếp nhăn trên da. Đồng thời với ăn đậu phụ, để tăng hiệu quả chăm sóc da, nên kết hợp sử dụng đậu để làm mặt nạ, bổ sung độ ẩm và cung cấp các dưỡng chất cho da.

+ Chống rụng tóc

Đậu phụ cung cấp hàm lượng protein dồi dào, không chỉ giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng tóc rụng và giúp mái tóc thêm phần bóng mượt.

Đậu phụ cung cấp hàm lượng protein dồi dào, không chỉ giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng tóc rụng

+ Ngăn ngừa bệnh tim

Theo thông tin từ The Health Site, lượng isoflavone có chứa trong các món ăn từ đậu phụ nói riêng và đậu nành nói chung rất cao, giúp tăng cường sức khoẻ tim mạch và làm giảm mức độ cholesterol xấu.

+ Phòng chống ung thư

Đậu phụ chứa selen giúp hỗ trợ hoạt động của hệ thống chống oxy hoá, giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư đường ruột.

Đặc biệt, dùng đậu phụ đúng cách sẽ giúp hạn chế ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả.

+ Hạn chế nguy cơ mắc tiểu đường

Thường xuyên chế biến đậu phụ thành các món ăn sẽ là cách giúp giảm lượng đường trong máu. Đối với bệnh nhân mắc tiểu đường, điều này giúp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Người bình thường, khi áp dụng với liều lượng phù hợp sẽ không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thường xuyên chế biến đậu phụ thành các món ăn sẽ là cách giúp giảm lượng đường trong máu

+ Cải thiện chức năng thận

Trong đậu phụ có chứa protein giúp cải thiện chức năng thận hiệu quả. Đồng thời, mang đến nhiều lợi ích tốt cho người đang ghép thận hoặc chạy thận.

Ngoài ra, đậu phụ còn giúp giảm nồng độ lipid trong máu hiệu quả nên có hiệu quả tốt với những người mắc bệnh thận mãn tính.

+ Giảm loãng xương

Trong đậu phụ có chứa protein giúp cải thiện chức năng thận hiệu quả

Isoflavone là một thành phần có trong đậu phụ giúp tăng mật độ khoáng của xương. Đặc biệt giúp cải thiện tình trạng loãng xương sau khi mãn kinh nói riêng và do ảnh hưởng của tuổi tác nói chung.

+ Ngừa tổn thương gan

Kết quả nghiên cứu trên chuột cho thấy, dùng đậu phụ là cách ngăn ngừa tổn thương gan do tác động của các gốc tự do.

3. Một số món ngon với đậu phụ

Với vị thanh nhạt trung tính, đậu phụ có thể dễ dàng kết hợp với những nguyên liệu khác để tạo nên các món ăn có hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Sau đây là một số món mới lạ bạn có thể tham khảo để bổ sung cho cơ thể những tác dụng của đậu phụ:

Nếu bạn cần một món mới lạ để bổ sung cho cơ thể những tác dụng của đậu phụ thì hãy tham khảo những công thức sau.

+ Đậu phụ hấp tôm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 miếng đậu phụ

20g tôm khô đã rửa sạch

4 củ hành khô thái lát

3 cây hành lá đã xắt nhỏ

Dầu hào

Nước tương

Dầu ăn

Cách làm:

– Đậu phụ mua về rửa sạch rồi để ráo. Sau đó, bạn hấp đậu phụ trong 5 phút. Nếu bạn để đậu phụ trong bát để hấp cách thủy thì nhớ chắt hết nước trong bát sau khi hấp.

- Rửa sạch đậu phụ, để cho ráo nước. Tiếp theo, cho đậu phụ vào nồi và hấp trong 5 phút. Nếu để trong bát thì lưu ý chắt hết nước trong bát sau khi hấp cách thủy.

- Đặt chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn, thêm hành vào phi thơm. Khi hành vàng, bạn vớt ra để riêng trong đĩa.

- Cho tôm khô vào xào cho đến khi có mùi thơm.

Rưới thêm dầu hào, nước tương lên trên miếng đậu phụ hấp. Tiếp theo, rắc tôm khô, hành phi và hành lá tươi xắt nhỏ lên trên đậu. Vậy là món ăn đã được hoàn thành. Bạn có thể dùng kèm với cơm trắng.

Đậu phụ hấp tôm

+ Đậu phụ sốt trứng muối

Thêm một món ăn lạ miệng và thú vị từ đậu phụ đó là đậu phụ sốt trứng muối. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

4 miếng đậu phụ

2 trứng hột vịt muối

1 nhánh hành lá

Dầu ăn

Bột nêm

Bột ngọt

Các bước tiến hành:

- Rửa sạch trứng muối và luộc chín. Tiếp theo, vớt trứng ra và ngâm vào nước lạnh cho trứng nguội. Bóc vỏ lấy lòng đỏ trứng.

- Tán lòng đỏ trứng cho nhuyễn.

- Cắt rễ hành lá, rửa sạch, thái nhỏ và để riêng phần đầu trắng.

- Rửa sạch đậu phụ và để ráo nước, xắt miếng. Tiếp theo, chiên vàng các mặt của đậu và vớt ra đĩa để riêng khi đậu chín.

- Cho phần đầu hành trắng vào phi thơm cùng lòng đỏ trứng muối đã tán nhuyễn.

- Cho khoảng 2 thìa nước sôi vào kèm thêm chút bột nêm, bột ngọt. Dùng đũa đánh bông hỗn hợp. Nêm gia vị cho vừa ăn.

Cho phần đậu phụ đã chiên vàng vào. Đảo đều thêm trong chừng 3 phút để lớp sốt trứng muối bám đều quanh miếng đậu.

Đậu phụ sốt trứng muối

4. Một số lưu ý cần nắm khi ăn đậu phụ

Ăn đậu phụ có tốt không? Ăn đậu mang đến nhiều lợi ích tốt, tuy nhiên không đồng nghĩa rằng cứ ăn nhiều sẽ tốt. Bạn cần lưu ý những điều sau:

+ Công dụng của đậu phụ chỉ phát huy tốt khi bạn dùng ở mức vừa phải. Ngược lại, ăn quá nhiều sẽ dẫn đến những vấn đề đến tuyến giáp, sỏi thận,...

+ Tốt nhất bạn chỉ nên ăn đậu 3 lần/tuần, mỗi lần 100g.

+ Nếu mắc các bệnh về thận, thiếu máu, thiếu sắt, bệnh gout, xơ vữa động mạch... thì nên hạn chế ăn đậu.

Ăn đậu phụ mang đến nhiều lợi ích tốt, tuy nhiên không đồng nghĩa rằng cứ ăn nhiều sẽ tốt

+ Đậu phụ giàu canxi, rất có lợi cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh khi mất cân bằng mức độ estrogen trong cơ thể. Nó giúp làm giảm các cơn nóng trong người, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, viêm khớp dạng thấp.

Một số tác dụng phụ của đậu phụ:

+ Gây rối loạn tình dục ở nam giới

+ Các vấn đề về tuyến giáp

+ Sỏi thận

+ Ngăn ngừa hấp thụ chất khoáng

+ Tăng nguy cơ ung thư vú

Với những thông tin vừa chia sẻ, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được ăn đậu phụ có tác dụng gì? Có thể thấy những tác dụng mà đậu phụ mang đến không kém gì so với những món sơn hào hải vị khác mà lại dễ mua, dễ chế biến. Do đó, hãy thêm món ăn thanh đạm mà bổ dưỡng này để thay đổi khẩu vị hơn nhé.