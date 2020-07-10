Cách ăn đậu phụ giảm cân hiệu quả nhất

Đậu phụ (tàu hũ) là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của nhiều người. Đậu phụ được làm từ đậu nành và chúng rất dễ ăn, hợp khẩu vị của nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không nên ăn đậu phụ quá nhiều hoặc thay thế cho các bữa ăn trong ngày sẽ dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn.

Lựa chọn cách ăn đậu phụ giảm cân , đầu tiên bạn cần biết tác dụng của món ăn này cho sức khỏe , hàm lượng dinh dưỡng cũng như ăn bao nhiêu thì hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về món ăn thực dưỡng này.

Trong đậu phụ chứa một lượng lớn canxi, protein, vitamin E và không chứa cholesterol. Do đó, việc bạn ăn có thói quen ăn đậu phụ thường xuyên sẽ đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Đậu phụ được làm từ đậu nành, là nguyên liệu ngon lành khó cưỡng trong các món ăn Trung Hoa, Việt Nam và một số nước Châu Á. Đặc biệt, đậu hũ là nguyên liệu chính trong các món chay của người theo đạo Phật. Bạn cũng có thể phối hợp đậu phụ với cá, thịt, rong biển, cà chua, củ cải, hành lá, mắm tôm hay các loại lẩu.

+ Ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch.

+ Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường do tính chất của đậu phụ là làm giảm lượng đường trong máu rất tốt.

+ Ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư, làm chậm lão hóa nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hạn chế sự lão hóa của các tế bào lành mạnh.

Giảm cân là một tác dụng nổi bật mà không nhiều người biết đến của đậu phụ. Bởi trong đậu phụ chứa nhiều protein giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể mà không góp phần tạo ra các mô mỡ xấu. Hơn nữa, khi ăn đậu phụ sẽ tạo cho cơ thể cảm giác no lâu hơn, hệ tiêu hóa cũng hoạt động tốt hơn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, loại bỏ lượng mỡ dư thừa.

Giảm cân là một tác dụng nổi bật mà không nhiều người biết đến của đậu phụ

2. Ăn đậu phụ có béo lên không?

Thực chất đậu phụ sẽ không làm bạn béo lên mà chỉ giúp bạn giảm cân và có làn da đẹp do hàm lượng chất béo trong đậu phụ là rất thấp. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin, canxi và chất xơ. Ăn đậu phụ thường xuyên cũng không gây ngán vì đậu phụ có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Do đó, đây là thực phẩm rất tốt và được khuyên dùng cho những người đang muốn giảm cân.

Đậu phụ được chế biến 100% từ đậu nành. Theo các tài liệu cho biết, mỗi hạt đậu nành chứa 45% protein, 20% chất béo, 8% là nước , 5% chất vô cơ và các amino axit, nguyên tố vi lượng. Ăn các sản phẩm làm từ đậu nành sẽ tốt cho cơ thể hơn là thịt và chúng được xem là thần dược bổ sung estrogen cho các chị em phụ nữ.

Đậu phụ sẽ không làm bạn béo lên mà chỉ giúp bạn giảm cân và có làn da đẹp

Tuy nhiên, không nên ăn một lượng đậu phụ quá nhiều trong ngày, hoặc thay thế hoàn toàn cho các món ăn khác vì dễ gây tác dụng ngược lại, cân nặng của bạn sẽ khó kiểm soát hơn đấy.

3. Cách ăn đậu phụ giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đã chọn phương pháp giảm cân bằng đậu phụ thì ngay bây giờ hãy lên cho mình một thực đơn thật khoa học, đây được xem là cách duy nhất giúp bạn giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, đừng quên một chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên, đều đặn bằng các bài tập phù hợp.

+ Thực đơn giảm cân cho bữa sáng

Bạn có thể chọn cách ăn bữa sáng nhẹ nhàng với những món ăn được chế biến từ đậu phụ dưới đây. Bạn cũng có thể bổ sung vào thực đơn các món ăn yêu thích khác có thành phần là đậu hũ của riêng mình:

- Bún đậu phụ giảm cân.

- Đậu phụ sốt cà ăn kèm rau xà lách.

- Đậu phụ chiên giòn kẹp bánh mì đen.

Hủ tiếu xào đậu phụ

- Hủ tiếu xào đậu phụ, rau sống.

Lưu ý: Hãy thay thế các loại dầu thực vật trong nấu ăn bằng dầu oliu để tốt cho sức khỏe hơn. Bạn cũng có thể uống thêm trà xanh, trà đen hay cà phê để tăng hiệu quả giảm cân.

+ Thực đơn giảm cân cho bữa trưa

Bữa trưa, bạn rất cần bổ sung thêm năng lượng để cơ thể đủ tỉnh táo cho nửa ngày làm việc còn lại. Lúc này, bạn có thể ăn thêm một ít cơm. Một số món ăn có thể ăn kèm cơm như:

- Đậu phụ kho sả, đậu kho tương

- Đậu phụ sốt cà

- Canh đậu phụ rong biển

Lưu ý: Hạn chế ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ và tinh bột xấu. Nên ăn thêm các loại salad, rau luộc và trái cây để bổ sung chất xơ. Có thể ăn thêm bữa phụ với các loại hạt khô như óc chó, hạnh nhân, macca.

Canh đậu phụ rong biển

+ Thực đơn giảm cân cho bữa tối

Bữa tối bạn nên ăn như “một kẻ ăn mày” để cơ thể được hấp thụ và tiêu hóa nhanh, điều này sẽ có lợi cho giấc ngủ hơn. Một số món ăn gợi ý cho bạn:

- Hủ tiếu chay

- Bún chả chay

- Phở chay

Lưu ý:

- Tránh ăn các loại đồ ngọt buổi tối. Bạn có thể ăn đậu phụ thay cho trứng, thịt và tăng cường ăn rau xanh, trái cây.

- Để thực đơn giảm cân bằng đậu phụ trên đạt được hiệu quả tốt nhất. Bạn phải kiên trì thực hiện trong 2 – 3 tháng kết hợp cùng các phương pháp khác. Tránh việc ăn đậu phụ hoàn toàn trong một khoảng thời gian quá dài nếu không muốn gặp rắc rối về sức khỏe.

4. Các món ăn từ đậu phụ giúp giảm cân

Để việc ăn đậu phụ giảm cân không gây nhàm chán, bạn hãy thử nhiều cách chế biến khác nhau. Như vậy, cả gia đình bạn cũng sẽ không ngán mà còn thích các món ăn từ đậu phụ hơn đấy.

+ Đậu phụ non sốt sa tế

Đậu phụ non sốt sa tế

Chuẩn bị:

Đậu phụ non mua tại các siêu thị, thịt lợn, nấm hương, mộc nhĩ, sa tế ít hành lá.

Cách thực hiện:

- Đậu phụ non mang đi cắt miếng vừa ăn, thịt băm nhuyễn, ngâm nở mềm nấm và mộc nhĩ rồi thái vừa ăn, hành lá thái nhỏ.

- Phi thơm hành lá với 1 ít dầu oliu. Tiếp đó cho thịt băm vào xào và nêm gia vị.

- Sau đó cho mộc nhĩ và nấm hương vào đảo đều tay đến khi chín. Cuối cùng cho thêm sa tế.

- Đổ sốt thịt lên trên phần đậu phụ non. Tránh đảo nhiều vì đậu sẽ vỡ ra mất ngon.

+ Salad đậu phụ

Chuẩn bị:

Đậu phụ, dưa leo, cà chua, xà lách, chanh, đường, gia vị.

Salad đậu phụ

Cách thực hiện:

- Đậu phụ mang đi rửa sạch, trần qua nước sôi.

- Dưa chuột, cà chua rửa sạch, cắt lát mỏng vừa ăn.

- Pha nước trộn theo tỉ lệ: 1 đường, 1 chanh, 3 nước lọc.

- Cho tất cả nguyên liệu vào 1 tô lớn, rưới nước sốt lên trên và trộn đều.

Cách chế biến đậu phụ ăn giảm cân

Để quá trình ăn đậu phụ giảm cân đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cần chọn lựa nguồn đậu phụ sạch, an toàn cho sức khỏe. Thậm chí, bạn vẫn có thể tự tay làm đậu phụ ngay tại nhà theo công thức sau:

Chuẩn bị:

- Đậu nành (Đậu tương).

- Nước cốt chanh hoặc giấm.

- Một ít muối tinh.

Cách thực hiện:

Rửa sạch đậu nành, ngâm qua đêm (8 -12 tiếng). Khi hạt đã nở to và mềm thì bạn xả chúng qua nước lạnh và bóc vỏ để đậu mềm mịn hơn.

Rửa sạch đậu nành, ngâm qua đêm (8 -12 tiếng)

- Cho từng nắm nhỏ đậu và nước lọc vào máy xay nhuyễn. Lọc hỗn hợp trên qua 1 chiếc khăn xô để hết phần hết đậu.

- Đổ nước đậu đã rây vào nồi và đun nhỏ lửa. Nhớ khuấy đều tay để nước đậu không sít vào đít nồi. Khi nước đậu sôi thì vắt nước cốt chanh và thêm 1 muỗng nhỏ muối tinh để đậu kết tủa.

- Tắt bếp và để nguội. Múc phần váng đậu nổi lên trên vào khuôn làm đậu đã chuẩn bị sẵn, nên lót một chiếc khăn xô ở phía dưới.

- Nén thật chặt lại để đậu kết tủa lại thành 1 khối trong vài tiếng.

- Cuối cùng lấy ra và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Vài lưu ý khi ăn đậu phụ giảm cân

Nếu bạn có tiền sử thiếu máu thì hãy tránh ăn nhiều đậu phụ

Tuy đậu phụ là món ăn rất tốt cho sức khỏe nhưng trong một vài trường hợp bạn không nên ăn đậu phụ giảm cân. Bạn cần lưu ý một số vấn đề dưới đây trước khi lựa chọn phương pháp giảm cân này:

– Việc ăn quá nhiều đậu phụ bắt buộc thận phải hoạt động liên tục, do đó những người bị bệnh về thận không nên ăn thực phẩm này.

– Đậu phụ cũng gây cản trở quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Nếu bạn có tiền sử thiếu máu thì hãy tránh ăn nhiều đậu phụ bởi sẽ khó tiêu.

– Những người dạ dày yếu kém cũng nên tránh ăn đậu phụ bởi rất chúng gây lạnh bụng, tiêu chảy cấp.

– Nam giới là đối tượng không phù hợp với phương pháp giảm cân bằng đậu phụ vì chúng sẽ ức chế quá trình sản sinh nội tiết tố nam, gây hại đến khả năng sinh sản.

Trên đây là phương pháp ăn đậu phụ giảm cân mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Với cách này, bạn có thể đánh bay 2 - 3 kg trong 1 tuần. Tuy nhiên, cũng đừng nên quá lạm