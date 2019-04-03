TP.HCM: Nguồn cung khan hiếm, doanh nghiệp thuê văn phòng có xu hướng dạt về vùng ven

Nhu cầu thuê văn phòng tại TP.HCM đang tăng cao trong khi nguồn cung lại khan hiếm. Điều này đã khiến các chủ đầu tư liên tục tăng giá thuê, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng tìm về vùng ven.

Savills Việt Nam vừa công bố số liệu nghiên cứu thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM trong quý 1/2019 với những dự báo về nguồn cung cũng như giá thuê. Theo đơn vị nghiên cứu này, diện tích còn trống tại các toà nhà văn phòng tiếp tục giảm, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. Nguồn cung các toà nhà mới đưa vào thị trường đều được hấp thụ mạnh.

Giá thuê văn phòng quý 1/2019 tiếp đà tăng trưởng, tăng 1% so với quý trước. Văn phòng hạng A dẫn đầu về giá thuê, tăng 2% theo quý, đóng góp vào mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

DN có xu hướng dịch chuyển về vùng ven thuê văn phòng vì nguồn cung khan hiếm và giá thuê tăng.

Bà Từ Thị Hồng An, Phó Tổng giám đốc bộ phận cho thuê thương mại của Savills Việt Nam cho hay, nhu cầu thuê văn phòng tại TP.HCM đang tăng cao trong bối cảnh nguồn cung lại khan hiếm. Điều này đã khiến các chủ đầu tư liên tục tăng giá thuê và giữ được vị thế trong thương lượng.

Khách thuê chỉ có thể chấp nhận mức tăng giá vừa phải hoặc lựa chọn phương án dịch chuyển ra khu vực vùng ven hoặc lựa chọn khác là linh động trong việc bố trí không gian làm việc.

“Nhờ tình hình kinh tế vĩ mô khả quan nên thị trường cho thuê văn phòng được mong đợi sẽ tiếp tục duy trì đà tăng. Trong năm nay, có 11 dự án với tổng diện tích sàn 206.000 m2 sẽ gia nhập thị trường. Savills dự báo mức giá thuê sẽ còn tăng ở các toà nhà cao cấp và các hạng thấp hơn”, đại diện Savills Việt Nam dự báo.

Cùng với sự phát triển của công nghệ và phong cách làm việc linh hoạt, chức năng văn phòng đang dần có sự thay đổi. Trong 2 năm trở lại đây, loại hình không gian làm việc chung tại TP.HCM đang bùng nổ, tăng 90% mỗi năm, đạt trên 37.000 m2.

Mô hình văn phòng này được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài đều hướng đến giải pháp cắt giảm chi phí, tăng tính linh hoạt. Điều này phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp đang trong giai đoạn thăm dò thị trường cũng như đã phát triển trên thị trường.

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