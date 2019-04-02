“Sốt” đất ở Đà Nẵng và Quảng Nam: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

Trước tình trạng giá đất tại TP. Đà Nẵng và một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam đang lên “cơn sốt”, gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân, Văn phòng Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc.

Ngày 2/4, thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có biện pháp ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý người dân, tránh nguy cơ “vỡ trận” như thực trạng báo chí phản ánh.

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng của Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ổn định tình trạng "sốt" đất.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, thời gian gần đây tại TP Đà Nẵng và một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam giá đất đang bị đẩy lên cao. Nhan nhản cò đất mời chào khách mua đất tại những quán và phê vỉa hè, trên các trang mạng xã hội, kêu gọi đầu tư với cam kết sinh lời nhanh.

Tại một số dự án ở TP. Đà Nẵng còn có tình trạng ki ốt giao dịch bất động sản mọc lên như “nấm sau mưa”, Sở Xây dựng Thành phố này đã ra văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện xử lý tháo dỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sot-dat-o-da-nang-va-quang-nam-thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-khan-320377.html