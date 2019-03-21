Ngồi nhà xem quy hoạch đất đai ở Bà Rịa – vũng Tàu như thế nào? 

Không gian sống 21/03/2019 13:00

Chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động, người dân có thể tra cứu thông tin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại mọi địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 21/3, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, cơ quan này vừa công bố vận hành ứng dụng cung cấp thông tin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên thiết bị di động. Người dùng có thể tải và cài đặt ứng dụng bằng hệ điều hành Android và iOS trên thiết bị di động. 

Đối với hệ điều hành Android, người dùng có thể tải và cài đặt ứng dụng tại địa chỉ: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.ttcntttnmtbrvt.quyhoach2020&showAllReviews=true

Còn với hệ điều hành iOS, có thể truy cập vào đây: 

https://itunes.apple.com/vn/app/quy-hoạch-bà-rịa-vũng-tàu/id1449023333?mt=8

Ngồi nhà xem quy hoạch đất đai ở Bà Rịa – vũng Tàu như thế nào?  - Ảnh 1
Ngồi ở nhà, người dân có thể tra cứu thông tin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên thiết bị di động. 

Sau khi cài đặt ứng dụng, người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất mọi địa phương của tỉnh trực tiếp trên giao diện ứng dụng . Bên cạnh đó, với việc sử dụng định vị GPS, người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại vị trí đang đứng. 

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ Thông tin Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đây là phiên bản đầu tiên của phần mềm nên trong quá trình sử dụng, người dùng có thể đóng góp ý kiến để đơn vị hoàn thiện, bổ sung thêm tính năng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Dự kiến đến hết quý 1/2019 ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch đất đai trên thiết bị di động sẽ tích hợp thêm dữ liệu địa chính. Đây sẽ là tiền đề để sắp tới cho ra mắt ứng dụng Sổ tay quản lý đất đai điện tử trên thiết bị di động. 

Thời gian tới, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiến hành xây dựng chi tiết từng thửa đất, tích hợp thêm cơ sở dữ liệu giá đất, kiểm kê thống kê đất đai và một số thông tin dữ liệu khác về tài nguyên môi trường… 

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Từ khóa:   tra cứu thông tin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trưởng Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch đất đai

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