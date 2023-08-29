Các cụ đã dặn: Có 3 kiểu người cần nhất định phải tránh mặt khi cúng rằm tháng 7, cẩn thận bị trêu chọc, quấy rối

Dân gian cho rằng, tháng 7 âm lịch là thời điểm Quỷ Môn Quan mở cửa để các linh hồn, ma quỷ từ âm phủ (bao gồm cả linh hồn tổ tiên và cô hồn) quay trở về trần gian. Tháng 7 âm lịch còn là tháng Vu Lan báo hiếu và Rằm tháng 7 cũng là ngày xá tội vong nhân.

Theo dân gian, việc cúng cô hồn nhằm mục đích giúp những linh hồn lang thang được một ngày no nê và bớt tủi thân khi quay trở lại địa ngục. Cúng cô hồn không hẳn là mê tín dị đoan mà nó mang tính nhân văn cao đẹp, giống như tư tưởng chung của ngày xá tội vong nhân đó là: Dù ai có tội ác gì, phải chịu trừng phạt ra sao thì cũng nên có 1 ngày xá tội để họ vơi bớt phần đau đớn, tủi cực. Mâm cúng cô hồn cần những gì? Cúng cô hồn hay còn gọi là lễ thí thực. Thí thực được hiểu là bố thí, chính vì thế cúng thí thực được xem là hành động bố thí thông qua việc thờ cúng. Cúng thí thực được xuất phát từ quan niệm cho rằng những người bị chết đường, chết chợ do tai nạn bất ngờ, chết oan, chết trẻ... chưa tái sinh và không được thờ cúng đầy đủ nên họ luôn có cảm giác đói khổ, thiếu khát.

Trong văn hóa dân gian ở nước ta, mỗi khi cúng, người ta thường thiết lập hai bàn gọi là bàn thượng và bàn hạ. Trong đó, bàn thượng thường có hoa, trái cây và nước tinh khiết dành cúng ngài Tiêu diện Đại sĩ, chư thiên và các chúng sinh ở cảnh giới cao, gọi là bàn thượng.

Bàn hạ là cúng thức ăn thông thường như người đang sống thường dùng như cơm, cháo, nước lọc, bỏng... để cúng cho các hương linh, gọi là bàn chúng sinh. Người cúng thỉnh sư thầy đọc tụng chân ngôn, cầu sự gia trì của Phật và Bồ tát giúp cho chúng sinh (ngạ quỷ) được thọ dụng no đủ và thoát khổ. Việc thực hiện cúng cô hồn, các gia đình nên thực hiện vào buổi chiều tối, bởi theo đúng quan niệm dân gian vào thời điểm ban ngày có nhiều ánh sáng do đó khi các cô hồn được thả ra sẽ rất yếu. Nếu gia chủ thực hiện cúng bái vào buổi sáng sẽ khiến cho các cô hồn không dám đến. Mâm cúng cô hồn chỉ cần đơn giản: gạo, các nắm cơm nhỏ hoặc nước cơm, cháo loãng, muối, bỏng ngô, nước lọc thanh khiết, hương đèn, hoa... Để cúng cô hồn đúng cách, gia chủ không cúng xôi, gà và không cúng đồ mặn. Ảnh minh họa: Internet Những đối tượng không nên xuất hiện khi cúng rằm tháng 7 Dân gian cho rằng trong khi cúng cô hồn, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai là những người nên tránh xa lễ cúng vì dễ bị cô hồn trêu trọc, quấy rối. Ảnh minh họa: Internet Gợi ý 3 mâm cúng Rằm tháng 7 âm Gợi ý mâm cúng Phật - Xôi trắng/Xôi gấc/Xôi đỗ xanh/Xôi vò hạt sen. - Giò, chả chay. - Nem chay/Nem hoa quả/Nem rau nấm. - Nộm rau củ/Gỏi chuối ngó sen. - Canh nấm/Canh rau củ/Canh bóng nấu chay. - Cải thìa sốt nấm hương/Đậu hũ non sốt nấm. Gợi ý mâm cúng Thần linh, Gia tiên - Một con gà trống luộc - Một đĩa xôi - Một đĩa giò lụa - Một đĩa nem rán - Một đĩa rau xào - Một bát canh miến hoặc canh măng - Cơm trắng Mâm cúng gia tiên thường có thêm những vật dụng được làm bằng giấy, nhựa, quần áo, giày dép, áo bào, cung điện, đồ trang sức… Ảnh minh họa: Internet Gợi ý mâm cúng cô hồn - Muối, gạo mỗi thứ 1 đĩa. - Cháo trắng nấu loãng (12 chén nhỏ) hoặc cơm vắt: 3 vắt. - 12 cục đường thẻ. - Giấy áo, giấy tiền vàng bạc (tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ). - Bắp rang, khoai lang, ngô, sắn luộc… - Mía (để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ 15 cm). - Bánh, kẹo, tiền mặt (tiền thật, các loại mệnh giá). - 3 ly nước nhỏ, 3 cây nhang, 2 cây nến. Muối và gạo sau khi cúng xong phải rải xuống đường mang ý nghĩa tiễn cô hồn *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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