Muốn gia đạo bình an, tránh hao tài tốn của thì gia chủ phải đặc biệt ghi nhớ 4 nguyên tắc khi đặt bàn thờ Phật trong nhà

Theo các chuyên gia phong thủy, bàn thờ Phật có thể đặt ở sảnh giữa nhà. Mặt lưng của bàn thờ phải áp vào tường, mặt chính diện quay ra hướng cửa chính. Điều này giúp gia chủ có thể dễ dàng nhìn thấy Phật để thành tâm tu tập và khiến ma quỷ khiếp sợ, không dám đến quấy nhiều.

Nếu trong nhà đã có bàn thờ gia tiền và lập bàn thờ Phật sau thì phải thay đổi vị trí. Bàn thờ gia tiên bắt buộc phải ở dưới hoặc bên phải hoặc trái của bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật cần đặt ở vị trí cao nhất.

Phòng ngủ là không gian riêng tư, không thích hợp để đặt tượng Phật hay bàn thờ Phật. Nếu lập bàn thờ Phật hay đặt tượng Phật ở đây sẽ bị cho là một hành vi thiếu tôn trọng, có thể khiến gia đình gặp phải những điều không may mắn.

Ngoài ra, cũng tuyệt đối không được lập bàn thờ Phật ở hướng đối diện với phòng ngủ, nhà bếp hay nhà vệ sinh. Ngay cả dựa mặt lưng bàn thờ Phật vào cầu thang, tường nhà vệ sinh và tường nhà tắm cũng không được.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt ở nơi tối tăm

Bàn thờ là nơi cần sự yên tĩnh và cách biệt. Tuy nhên, trên bàn thờ luôn cần duy trì đủ ánh sáng để gia chủ dễ dàng quan sát, đồng thời, tạo không khí tôn nghiêm và trang trọng cho nơi thờ tự.

Khi lựa chọn ánh sáng vàng là lựa chọn phù hợp với hầu hết các phòng khách hiện nay. Thêm vào đó, các gia chủ nên tránh lạm dụng các loại dây đèn nhấp nháy trang trí bởi chúng không tốt cho phòng thủy dễ là ảnh hưởng tới các thần Phật luôn ở ngôi cao hơn ông bà tổ tiên.

Bên cạnh đó, khi đặt bàn thờ Thần Phật và bàn thờ tổ tiên bạn nên đặt cách xa nhau hoặc làm hai bàn thờ riêng sẽ tốt hơn. Nguyên nhân là Thần Phật thường ăn chay, còn ông bà tổ tiên thì có thể ăn mặn. Khi bạn cúng đồ ăn cũng nên tách riêng cho hai ban thờ này.

Phải đặt ở nơi sạch sẽ

Bàn thờ “nghi tĩnh bất nghi động”, tức bàn thờ cần đặt ở nơi yên tĩnh, không cần động. Nếu có điều kiện, tốt nhất bạn nên lập phòng thờ Phật riêng.

Nếu không, bạn có thể bố trí ở phòng sinh hoạt chung hoặc phòng khách, tuyệt đối không bố trí ở phòng bếp, phòng ăn hay phòng ngủ. Nơi đặt bàn thờ Phật, tượng Phật cần yên tĩnh, sạch sẽ, ngăn nắp, tốt nhất không để tivi, loa hay các đồ vật linh tinh gần đó kẻo quấy rầy thần linh.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.