Điểm danh những loại quả 'chiều lòng' thần tài, rằm tháng 7 cứ đặt lên bàn thờ là lộc về ồ ạt, gia đạo yên ấm

Bên cạnh đó, táo được xem là một biểu tượng của cuộc sống và tài lộc. Dùng táo cúng có ý nghĩa cầu xin cho sự bình an, phước lành và may mắn trong cuộc sống, cũng như bảo vệ cho gia đình khỏi các điều không may mắn.

Theo đó, khi chuẩn bị mâm cúng rằm tháng 7 dù cúng chay hay cúng mặn, bạn cũng nên thêm táo vào danh sách các loại trái cây không thể thiếu.