Điểm danh những loại quả 'chiều lòng' thần tài, rằm tháng 7 cứ đặt lên bàn thờ là lộc về ồ ạt, gia đạo yên ấm

Táo là một trong những loại trái cây cúng rằm tháng 7 không thể bỏ qua. Táo có hình dáng tròn và màu đỏ tượng trưng cho lòng thành kính, tôn trọng và cầu nguyện của con người đối với các vị thần, tổ tiên và linh hồn đã mất. Dùng táo trong lễ cúng là cách thể hiện lòng tri ân và lòng thành kính đối với những điều làm ơn của tổ tiên và linh hồn.

Cúng Rằm tháng 7 chính là thể hiện lòng thành kính, lòng hiếu thảo mà con cháu đời sau dâng lên cho tổ tiên, thần linh. Ngoài ra còn nói lên những nguyện vọng, mong ước những điều tốt lành.

Theo đó, khi chuẩn bị mâm cúng rằm tháng 7 dù cúng chay hay cúng mặn, bạn cũng nên thêm táo vào danh sách các loại trái cây không thể thiếu.

Bên cạnh đó, táo được xem là một biểu tượng của cuộc sống và tài lộc. Dùng táo cúng có ý nghĩa cầu xin cho sự bình an, phước lành và may mắn trong cuộc sống, cũng như bảo vệ cho gia đình khỏi các điều không may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bên cạnh táo, bưởi cũng là một trong những trái cây cúng rằm tháng 7 được nhiều gia đình lựa chọn. Bưởi được xem là một biểu tượng của sự sung túc, phú quý và hạnh phúc. Việc cúng bưởi có ý nghĩa cầu xin cho sự bình an, phước lành và may mắn trong cuộc sống, cũng như mang lại sự thịnh vượng và tài lộc cho gia đình.

Bên cạnh đó, bưởi có hình dáng tròn và màu xanh, tượng trưng cho sự đoàn kết, hòa thuận và sự gắn kết của gia đình. Việc cúng bưởi trong rằm tháng 7 là cách thể hiện lòng tri ân và kính trọng đối với tổ tiên và linh hồn đã qua đời, đồng thời cũng là cách thể hiện tình cảm đoàn kết và gắn bó của các thế hệ trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Dứa có thể được hiểu là biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng do hình dáng đặc trưng của nó. Việc cúng dứa có thể thể hiện mong muốn cho một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và thành đạt. Không chỉ trong rằm tháng 7, vào các lễ đặc biệt, dứa cũng được chọn làm trái cây không thể thiếu khi bày lên mâm cúng.

Ảnh minh họa: Internet

Lựu

Khi nhắc đến trái cây cúng rằm tháng 7, lựu là một trong những loại cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Loại quả này mang ý nghĩa của sum vầy, mong con cháu đầy đủ, gia đình sung túc.

Ngoài ra, quả lựu mang sắc đỏ bắt mắt, ruột mọng nước có vị ngọt, lựu còn mang nghĩa sinh sôi, mang vận may về con cái. Theo đó, lựu còn được lựa chọn khi bày trên mâm cúng khi cầu tự.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu là trái cây được ưa chuộng vào mùa hè. Cùng với sự tươi ngon, mát lạnh của nó, dưa hấu có thể tượng trưng cho sự thanh khiết và an lành. Dưới góc độ tâm linh, việc cúng dưa hấu còn mang đến nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Dưa hấu là loại trái cây có nước ngọt, mát, tượng trưng cho sự thanh khiết. Việc cúng dưa hấu có thể thể hiện sự mong muốn tạo dựng môi trường trong sạch, tinh khiết cho các linh hồn đã qua đời, giúp họ tìm thấy nơi an nghỉ yên bình.

Dưa hấu thường được chia sẻ và thưởng thức cùng gia đình và bạn bè trong mùa hè. Việc cúng dưa hấu có thể là một cách để duy trì và tạo sự kết nối tinh thần với người thân đã qua đời trong gia đình, dù họ không còn ở bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Loại quả nào không thể thờ khi cúng rằm tháng 7?

Theo VTC News, nhiều người cho rằng, mâm cỗ cúng rằm tháng 7 không nên có một số loại trái cây nặng mùi như mít, những loại quả nằm trên mặt đất như dưa hấu, hay những loại có gai nhọn, vị chua cay, những loại quả có cái tên không may mắn... vì sẽ giảm tính thiêng liêng của lễ cúng, hoặc đem lại rủi ro. Có người còn nói không nên cúng chuối trong dịp rằm tháng 7 vì sẽ khiến cô hồn, ma quỷ hiểu lầm là được chào đón và sẽ quấy nhiễu mình.

Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của nhà Phật về điều này thế nào? Theo Đại đức Thích Minh Quang, chùa Địa Tạng Phi Lai (huyện Thanh Liêm, Hà Nam), loại quả nào cũng có thể dùng thờ cúng, chỉ có 3 loại quả không thể thờ, đó là quả bom, quả mìn, quả lựu đạn.

Ý của đại đức là không nên quá câu nệ khi chọn trái cây cúng rằm tháng 7 hay thờ cúng nói chung. Cái mà tổ tiên, thân nhân, thần linh nhận lấy trong lễ cúng không phải thực phẩm mà là sự tưởng nhớ, tình cảm của tín chủ. Vì vậy người trong nhà thích loại quả nào thì cứ thoải mái cúng thứ đó, hoặc điều kiện có loại quả nào thì cúng quả đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.