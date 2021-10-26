5 loại cây giúp hút bụi, thanh lọc không khí trong nhà cực tốt, nhà mặt phố thì lại càng nên đầu tư để trồng

Không gian sống 26/10/2021 11:24

5 loại cây đa di năng, vừa giúp gia chủ hút tài lộc vào nhà, lại vừa hút được bụi bặm giúp không khí trong nhà luôn sạch thoáng, đồng thời làm cảnh thì ta nói hết ý luôn. Nhà nào mặt phố thì lại càng rất đáng đầu tư để trồng.

5 loại cây xanh không chỉ làm cảnh cực xinh, xịn mà còn hút được cả bụi bặm trong nhà nữa, quả thật là rất đáng để trồng, đặc biệt là những gia đình có nhà ở mặt phố.

1. Cây thường xuân

5 loại cây giúp hút bụi, thanh lọc không khí trong nhà cực tốt, nhà mặt phố thì lại càng nên đầu tư để trồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuân là một loại cây tiểu cảnh rất được yêu thích và thường được trồng trong nhà theo dạng giỏi treo hoặc để trên bàn làm cảnh.

Ngoài giúp trang trí cho không gian của ngôi nhà thêm trang nhã, thì loại tiểu cảnh này còn được biết đến với tác dụng hút bụi và làm sạch không khí trong nhà.

Do đó, với những ai ở nhà mặt phố, xe cộ thường xuyên đi lại thì rất đáng đầu tư để trồng.

2. Cây cọ cảnh

5 loại cây giúp hút bụi, thanh lọc không khí trong nhà cực tốt, nhà mặt phố thì lại càng nên đầu tư để trồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không phải là dừa, mà cũng chẳng phải là cọ hẳn, mà cây cọ cảnh chính là tinh hoa của một bên là thân dừa, một bên là lá cọ.

Chính điều này đã tạo nên nét độc đáo riêng, không nhầm lẫn với bất kỳ một cây tiểu cản trồng trong nhà nào khác.

Đối với việc trồng cọ để làm cảnh trong nhà và hút không bụi, thì nên chú ý đến việc chăm sóc và vị trí đặt cây.

Nếu cây cọ bạn đang dự tính trồng là loại cọ lá kim, thì bạn nên chú ý chọn loại đất trồng thoát nước tốt, tránh sương giá.

3. Cây dệt nhện

5 loại cây giúp hút bụi, thanh lọc không khí trong nhà cực tốt, nhà mặt phố thì lại càng nên đầu tư để trồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây dệt nhện được biết đến là loại tiểu cảnh giúp làm giảm lượng không khí gây ô nhiễm trong nhà, đồng thời cũng là một loại cây được trồng để làm cảnh trong nhà được yêu thích của nhiều gia đình.

Không giống với cách chăm sóc của cọ cảnh, hay thường xuân. Riêng với dệt nhện thì khi trồng bạn chỉ cần chú ý cho cây một chút ánh sáng tán xạ dịu nhẹ, đặc biệt là không cần tưới nước thường xuyên.

Bởi vì đây là một loại cây có khả năng chịu hạn cực tốt, do đó nếu muốn tưới nước cho cây, thì hãy chờ đến khi đất khô gần hết hẵng tưới.

4. Cây kim tiền

5 loại cây giúp hút bụi, thanh lọc không khí trong nhà cực tốt, nhà mặt phố thì lại càng nên đầu tư để trồng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kim tiền không chỉ giúp gia chủ thu hút tài lộc, tiền bạc vào nhà, mà nó còn được biết đến là loại cây vừa có thể làm cảnh trong nhà, đồng thời lại vừa giúp làm giảm các chất trong không khí gây hại.

Để trồng và chăm sóc loại cây tiểu cảnh này trong nhà, thì bạn nên chú ý vệ sinh thân và lá cây thường xuyên nếu lá bị bụi để cây quang hợp tốt hơn, đồng thời không nên tưới nước quá thường xuyên cho cây để tránh cây bị thối rễ.

5. Cây lan ý

5 loại cây giúp hút bụi, thanh lọc không khí trong nhà cực tốt, nhà mặt phố thì lại càng nên đầu tư để trồng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lan ý không chỉ là loại cây tiểu cảnh có tác dụng hút bụi, mà nó còn giúp hấp thụ các chất hữu cơ dễ bay hơi, có hại trong nhà.

Khác với lại cây kim tiền, Lan ý lại là một loại tiểu cảnh rất thích môi trường tương đối ẩm ướt.

Do đó trong thời gian nuôi dưỡng, thì ngoài cung cấp ánh sáng thích hợp để cây phát triển tốt ra, thì bạn cũng còn cần phải chú ý duy trì độ ẩm nhất định và sự thông thoáng cho đất.

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