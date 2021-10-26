Có 3 đặc điểm này thì chứng tỏ bạn là người thường xuyên “tích âm đức” và nhận được nhiều phước lành từ ơn trên

Tâm sự 26/10/2021 06:02

Có 3 đặc điểm này chứng tỏ bạn là một người có tu dưỡng, thường nhận được phước báo từ ơn trên. Xem thử bạn có được bao nhiêu đặc điểm?

Với những người có tu dưỡng và thường xuyên tích lũy “âm đức” thì thường sẽ có cả 3 đặc điểm này, xem thử bạn có bao nhiêu đặc điểm?

1. Người luôn có lòng biết ơn

Có 3 đặc điểm này thì chứng tỏ bạn là người thường xuyên “tích âm đức” và nhận được nhiều phước lành từ ơn trên - Ảnh 1
Sự giàu có của một người đến từ "tâm biết ơn" - Ảnh minh họa: Internet

Sống vô ơn thì quá dễ dàng, chẳng cần phải nỗ lực, gắng công hay tu dưỡng gì cả. Nhưng để sống với một lòng biết ơn sâu sắc hay còn gọi là tri ân với ngọn cỏ, lá rau và vạn vật trong đất trời, thì người đó cần phải có sự tu dưỡng.

Nếu như bạn là người luôn có lòng biết ơn với thiên nhiên, vạn vật trong trời đất và bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng những việc làm thiện lành.

Thì chứng tỏ rằng, cuộc sống của bạn rất giàu có và an lạc, dù cuộc đời có gặp núi đao biển lửa gì cũng sẽ có nguồn lực từ ơn trên hỗ trợ để bạn dễ dàng vượt qua.

2. Người sống biết đủ

Có 3 đặc điểm này thì chứng tỏ bạn là người thường xuyên “tích âm đức” và nhận được nhiều phước lành từ ơn trên - Ảnh 2
Tru túc thường lạc - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ con người khổ là bởi vì tâm tham, bao nhiêu cũng thấy không đủ, bao nhiêu cũng thấy chẳng vừa. Riêng những người có tâm biết tu dưỡng thì họ sẽ biết đủ và sống an vui với những gì mình có.

Giả như có một tủ quần áo đẹp, thì ta cũng chỉ mặc khoảng một đến hai bộ trên một ngày là cùng.

Hoặc giả như một trong vô vàn người trong số chúng ta may mắn sở hữu trong tay đến ba bốn căn nhà đi chăng nữa, thì cùng lắm thì ta cũng chỉ ở trong một phạm vi nhất định của một trông số ngôi nhà của mình mà thôi.

Vậy thì cớ làm sao mà cứ phải tìm cầu quá nhiều, để suốt đời mỏi mệt chay theo vật chất trong thế giới 3D, mà đánh rơi mất cả bản thân mình và quên mất đi sự bình yên trong tâm?

3. Ôn nhu, hòa ái đỉnh cao của người có tu dưỡng và làm nên đại sự lớn

Có 3 đặc điểm này thì chứng tỏ bạn là người thường xuyên “tích âm đức” và nhận được nhiều phước lành từ ơn trên - Ảnh 3
Tâm bình thì cảnh khắc bình - Ảnh minh họa: Internet

Thường những người tướng tài giỏi trong các bộ phim cổ trang sẽ có thần thái ôn nhu, trầm tĩnh nhất định.

Khi gặp chuyện không hay, thay vì lồng lộn lên thì họ lại bình tâm để quán chiếu và đưa ra những quyết định hợp lý và đúng với thời cuộc.

Nhờ vậy mà họ vừa không để xảy đến bất kỳ điều gì khinh suất trong mọi quyết định của mình, lại vừa đạt được thứ mà mình muốn.

Còn trong cuộc sống thường nhật, thì nếu như để ý ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng, những người có tâm tu dưỡng thường sẽ bình ổn, trầm hòa.

Họ không vội vã đưa ra bất kỳ quyết định nào trong lúc nóng giận hay chưa rõ nguyên nhân của vấn đề.

Hơn nữa, trong những lời nói và hành động, họ thường rất cẩn trọng, cân nhắc thật kỹ trước khi nói và làm.

Nhờ vậy, mà cuộc sống của họ sẽ nhận được phước báo đó là sự tin tưởng của người khác và sự bình yên trong tâm hồn.

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