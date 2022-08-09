4 hướng kiểu nhà ở ngay hao tài lộc của gia chủ, hãy xem coi nhà mình có mắc phải điều này không nhé

Nhà bị mất hoặc trống như hình chữ L còn được gọi là "nhà dao".

Nhà bị mất hoặc trống như hình chữ L còn được gọi là "nhà dao". Kiểu nhà này sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của, hạn chế vượng khí, đồng thời cắt mất đường thăng quan tiến chức.

Ngoài ra, kiểu nhà chữ L cũng tích tụ nhiều âm khí, mang đến nhiều bệnh tật, xui rủi cho gia đình. Để giảm bớt ảnh hưởng, bạn có thể đặt bình cá, đồ vật phong thuỷ phù hợp với tuổi và mệnh.

Ngôi nhà có dốc phía sau

Nếu ngôi nhà bạn đang ở có một con dốc phía sau thì nó sẽ khiến bạn dần dần bị mất đi những quý nhân phù trợ cho mình. Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng cần có những sự hỗ trợ nhất định để có thể vững vàng tiến về phía trước. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà bạn đang ở có một con dốc phía sau thì nó sẽ khiến bạn dần dần bị mất đi những quý nhân phù trợ cho mình.

Năng lượng vào trong nhà sẽ không đọng lại được mà nhanh chóng bị trượt ra khỏi đằng sau khiến cho chủ nhà khó tích lũy được tài chính. Về lâu dài, việc làm, các mối quan hệ và sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ giảm sút.

Nhà có cửa chính thông với cửa hậu

Theo phong thủy, cửa chính thông với cửa giữa, cửa hậu là đại kỵ. Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, cửa chính thông với cửa giữa, cửa hậu là đại kỵ. Nó tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khi vào nhà sẽ đi hết ra ngoài, gây hao tổn tài lộc của gia chủ, tiền tài không giữ được trong nhà.

Để hóa giải, gia chủ cần phải sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn giữa cửa chính và các cửa phụ để không nhìn thấy nhau.

Ngoài ra, đặt quả cầu thạch anh ở vị trí thông giữa hai cửa hoặc đặt tượng Phật, tượng Tam Đa che chắn ở phía cửa phụ.

Căn nhà hình tam giác

Khi sống trong căn nhà hình tam giác sẽ khiến cho tầm nhìn của con người ngày càng bị hạn hẹp đi, lòng dạ họ cũng sẽ hẹp hòi hơn. Ảnh minh họa: Internet

Khi sống trong căn nhà hình tam giác sẽ khiến cho tầm nhìn của con người ngày càng bị hạn hẹp đi, lòng dạ họ cũng sẽ hẹp hòi hơn. Họ sẽ dễ lên cơn nóng giận và hay cáu gắt. Những lúc gặp phải chuyện gì họ sẽ tự làm khó mình, suy nghĩ cực đoan mà không có cách nào cứu vẫn được.

Đặc biệt, đối với hôn nhân cũng là chuyện rất không tốt bởi sẽ dễ bị chen ngang do người thứ ba.