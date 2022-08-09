4 hướng kiểu nhà ở ngay hao tài lộc của gia chủ, hãy xem coi nhà mình có mắc phải điều này không nhé

Không gian sống 09/08/2022 16:11

Xem ngay để biết cách chọn nhà tốt nhất và tài lộc thất thoát làm ăn khó khăn

Nhà hình chữ L

4 hướng kiểu nhà ở ngay hao tài lộc của gia chủ, hãy xem coi nhà mình có mắc phải điều này không nhé - Ảnh 1

Nhà bị mất hoặc trống như hình chữ L còn được gọi là "nhà dao".

Ảnh minh họa: Internet

Nhà bị mất hoặc trống như hình chữ L còn được gọi là "nhà dao". Kiểu nhà này sẽ khiến gia chủ hao tài tốn của, hạn chế vượng khí, đồng thời cắt mất đường thăng quan tiến chức.

Ngoài ra, kiểu nhà chữ L cũng tích tụ nhiều âm khí, mang đến nhiều bệnh tật, xui rủi cho gia đình. Để giảm bớt ảnh hưởng, bạn có thể đặt bình cá, đồ vật phong thuỷ phù hợp với tuổi và mệnh.

Ngôi nhà có dốc phía sau

4 hướng kiểu nhà ở ngay hao tài lộc của gia chủ, hãy xem coi nhà mình có mắc phải điều này không nhé - Ảnh 2

Nếu ngôi nhà bạn đang ở có một con dốc phía sau thì nó sẽ khiến bạn dần dần bị mất đi những quý nhân phù trợ cho mình. Ảnh minh họa: Internet

 

Ai cũng cần có những sự hỗ trợ nhất định để có thể vững vàng tiến về phía trước. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà bạn đang ở có một con dốc phía sau thì nó sẽ khiến bạn dần dần bị mất đi những quý nhân phù trợ cho mình.

Năng lượng vào trong nhà sẽ không đọng lại được mà nhanh chóng bị trượt ra khỏi đằng sau khiến cho chủ nhà khó tích lũy được tài chính. Về lâu dài, việc làm, các mối quan hệ và sức khỏe của các thành viên trong gia đình sẽ giảm sút.

Nhà có cửa chính thông với cửa hậu

4 hướng kiểu nhà ở ngay hao tài lộc của gia chủ, hãy xem coi nhà mình có mắc phải điều này không nhé - Ảnh 3

Theo phong thủy, cửa chính thông với cửa giữa, cửa hậu là đại kỵ. Ảnh minh họa: Internet

 Theo phong thủy, cửa chính thông với cửa giữa, cửa hậu là đại kỵ. Nó tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khi vào nhà sẽ đi hết ra ngoài, gây hao tổn tài lộc của gia chủ, tiền tài không giữ được trong nhà.

Để hóa giải, gia chủ cần phải sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn giữa cửa chính và các cửa phụ để không nhìn thấy nhau.

Ngoài ra, đặt quả cầu thạch anh ở vị trí thông giữa hai cửa hoặc đặt tượng Phật, tượng Tam Đa che chắn ở phía cửa phụ.

Căn nhà hình tam giác

4 hướng kiểu nhà ở ngay hao tài lộc của gia chủ, hãy xem coi nhà mình có mắc phải điều này không nhé - Ảnh 4

Khi sống trong căn nhà hình tam giác sẽ khiến cho tầm nhìn của con người ngày càng bị hạn hẹp đi, lòng dạ họ cũng sẽ hẹp hòi hơn. Ảnh minh họa: Internet

Khi sống trong căn nhà hình tam giác sẽ khiến cho tầm nhìn của con người ngày càng bị hạn hẹp đi, lòng dạ họ cũng sẽ hẹp hòi hơn. Họ sẽ dễ lên cơn nóng giận và hay cáu gắt. Những lúc gặp phải chuyện gì họ sẽ tự làm khó mình, suy nghĩ cực đoan mà không có cách nào cứu vẫn được.

Đặc biệt, đối với hôn nhân cũng là chuyện rất không tốt bởi sẽ dễ bị chen ngang do người thứ ba.

 

Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải

Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải

Biết ngay 3 điều này trong việc trang trí nhà để tránh xui xẻo, công việc tài lộc thuận lợi hơn

Xem thêm
Từ khóa:   Phong thuỷ chọn nhà bí kíp phong thuỷ cách chọn nhà đẹp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản