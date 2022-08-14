4 điều dự báo chuyện xui rủi sắp kéo đến, gia chủ cần cảnh giác

Không gian sống 14/08/2022 12:15

Sáng mở mắt thấy điều thứ 2 thì nên chú ý chuyện không may sắp đến.

Cổng, cửa ra vào nhà bị cong vẹo

Trong phong thủy, cánh cửa và trụ cửa bị công vẹo hoặc vỡ, Thần Tài sẽ không đến nhà. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình.

Ngoài ra, nếu không vệ sinh khu vực cửa chính vào nhà cẩn thận, sửa chửa hỏng hóc thì đường tài lộc của gia đình cũng bị ảnh hưởng.

 

Đổ vỡ (bát, đĩa, ly, cốc, gương, ngọc, đá phong thủy)

 

4 điều dự báo chuyện xui rủi sắp kéo đến, gia chủ cần cảnh giác - Ảnh 1

Theo phong thủy, đổ vỡ là dấu hiệu xui xẻo, kém may mắn, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ảnh minh họa: Internet

 

 

Theo phong thủy, đổ vỡ là dấu hiệu xui xẻo, kém may mắn, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ, buổi sáng không may làm vỡ bát đĩa, uống nước làm vỡ cốc thì hôm đó làm việc gì cũng phải cẩn thận, không được nóng vội.

Trong các loại đổ vỡ, vở gương là điềm cực kỳ xui xẻo. Ngoài ra, những đồ vật thường xuyên mang theo người như miếng ngọc, mặt đá phong thủy bị vỡ cũng không phải là điều tốt lành, cảnh báo tai họa sắp đến.

Cá cảnh tự nhiên chết

4 điều dự báo chuyện xui rủi sắp kéo đến, gia chủ cần cảnh giác - Ảnh 2

Theo phong thủy, cá cảnh chết là dấu hiệu cho bệnh tật, thậm chí là sự phá sản. Ảnh minh họa: Internet

Cá cảnh là vật nuôi yêu thích của nhiều gia đình mang tính mỹ quan rất lớn. Theo phong thủy, cá cảnh chết là dấu hiệu cho bệnh tật, thậm chí là sự phá sản. Nếu một ngày phát hiện cá cảnh chết thì bạn phải xem lại ngay ngân sách, công việc kinh doanh xem có lỗ hổng nào không. Và ngày hôm đó không nên làm gì liên quan đến tiền bạc nhiều nhé.

Tường trong nhà bị nứt

 

4 điều dự báo chuyện xui rủi sắp kéo đến, gia chủ cần cảnh giác - Ảnh 3

 

Nếu một ngày đột nhiên tường trong nhà bạn bị nứt vỡ liên tục thì tức là xui xẻo sắp đến nơi rồi. Ảnh minh họa: Internet

Nếu một ngày đột nhiên tường trong nhà bạn bị nứt vỡ liên tục thì tức là xui xẻo sắp đến nơi rồi. Tường nhà nứt bạn hãy tìm cách gia cố hoặc tìm cách để sửa chữa lại cho để có thể an tâm sinh sống. Ngoài ra tường nhà nứt cũng là điềm báo gia đình này gặp phải nhiều chuyện lục đục không vui, ra đường cũng phải tai nạn. Nếu đồ đạc vỡ vào buổi sáng thì nên hạn chế ra đường để tránh mất mát.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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