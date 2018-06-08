Ỷ có tên tuổi, Trấn Thành lê la từ đầu đến cuối chợ Bến Thành xin thịt khiến dân mạng quỳ lạy

Với mục đích tiết kiệm tiền tối đa, Trấn Thành dùng chiêu "thả thính" các cô bán hàng ở chợ Bến Thành để xin thịt, rau, tôm khô... khiến người dân xung quanh cười khoái chí.

Tham gia chương trình Khi đàn ông mang bầu, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won phải trải nghiệm thử thách đi chợ mua đồ ăn với số tiền hết sức hạn hẹp. Lo sợ bị thua cặp đôi Trường Giang và Hoa hậu Hương Giang, nam MC dở chiêu "thả thính" các cô bán thịt, buôn rau ở chợ Bến Thành để xin xỏ. Dựa vào độ nổi tiếng có sẵn, Trấn Thành liên tục nịnh nọt mọi người hãy "bán như cho", xin thêm, mua nhiều nhưng trả ít tiền khiến ai cũng bật cười.

Sự xởi lởi, dễ thương của vợ chồng Trấn Thành chiếm được thiện cảm của nhiều người dân Sài Gòn. Sau màn xin xỏ "ngọt như mía lùi", hầuu hết mọi người đều vui vẻ bớt cho nam danh hài từ 5 ngàn đến vài chục ngàn, thậm chí cho thêm khiến Trường Giang đứng kế bên rất bức xúc. "Trời ơi! nghệ sĩ nổi tiếng cả nước ai cũng biết mà đi xin", anh nói.

Trấn Thành dở chiêu xin thịt ở Bến Thành - Ảnh: Cắt từ clip

Trường Giang bức xúc khi thấy Trấn Thành xin được nhiều thịt và rau củ - Ảnh: Cắt từ clip

Vợ chồng Trấn Thành trả giá khi mua cà chua - Ảnh: Cắt từ clip

Clip vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đi chợ mua đồ ăn

Trấn Thành là nghệ sĩ hài đầu tiên của Việt Nam được trao nút vàng YouTube Sáng ngày 5/6, kênh Youtube chính thức của nghệ sĩ Trấn Thành đã cán mốc 1 triệu lượt đăng ký (subscribers). Đây tiếp tục là thành tích đáng nể của nam danh hài ở "mặt trận" mạng xã hội, sau những kỷ lục mà anh đã từng làm ở kênh Fanpage, Instagram và Zalo trước đó.

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