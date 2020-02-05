Xúc động với tâm thư ca sĩ Pha Lê viết cho ba ruột đang bị tai biến

Trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê xúc động đăng tải loạt ảnh hiếm ngày bé bên ba ruột kèm dòng tâm sự dài nhân dịp sinh nhật của ông. Được biết, ba nữ ca sĩ bị tai biến hơn 3 năm qua, sức khỏe không còn được như xưa. Từ ngày mang bệnh, ông không ăn uống được nhiều và ít tiếp xúc với mọi người nên gia đình không làm tiệc sinh nhật cho ông.

Nữ ca sĩ tiếc nuối: "Kể từ ngày ba bị tai biến, cả nhà đã chẳng còn làm sinh nhật cho ba, tại ba không chơi với ai với lại cũng không ăn uống gì được nên không tổ chức gì nữa! Kể từ ngày ba bị tai biến, ba không còn gọi điện mỗi ngày chỉ để 'nghe giọng mày' chứ chả có chuyện gì nói cả. Và cũng kể từ đó dù có làm ra được bao nhiêu tiền cũng không còn cơ hội đưa ông đi du lịch nữa...".

Sau khi ba bị bệnh, nữ ca sĩ nuối tiếc vì không thể đưa ông đi du lịch - Ảnh: FB

Pha Lê gửi lời chúc sinh nhật đến ba ruột: "Mới gọi về cho ông chúc mừng sinh nhật thì ông bảo chúc gì, mình mới nói giờ ba chỉ cần sức khỏe thôi chứ ba muốn gì nói con nghe, ông bảo chỉ thèm ăn cua cốm. Chơi khó ghê... Đào đâu ra cua cốm ở Hải Phòng bây giờ".

Cô hài hước viết: "Tóm lại dù bệnh nhưng vẫn đanh đá và thường chơi khó con gái... Để đó, tui kiếm cách tui xử cho ông nhé ông già tóc bạc! Cứ yên chí ngồi nhà giữ sức khỏe, mọi sự trên đời để tui tính".

Nữ ca sĩ mua hàng ngàn khẩu trang và phát miễn phí cho người dân giữa mùa dịch corona - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, ca sĩ Pha Lê cùng nhóm tình nguyện viên đã phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí giữa lúc dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang hoành hành. Hành động của nữ ca sĩ được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi và hưởng ứng.