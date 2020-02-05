Xúc động với tâm thư ca sĩ Pha Lê viết cho ba ruột đang bị tai biến

Hậu trường 05/02/2020 15:56

Ca sĩ Pha Lê chia sẻ loạt ảnh thuở bé bên cạnh ba ruột nhân dịp sinh nhật ông. Nữ ca sĩ cho biết, từ ngày bị tai biến ông ít tiếp xúc với mọi người.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê xúc động đăng tải loạt ảnh hiếm ngày bé bên ba ruột kèm dòng tâm sự dài nhân dịp sinh nhật của ông. Được biết, ba nữ ca sĩ bị tai biến hơn 3 năm qua, sức khỏe không còn được như xưa. Từ ngày mang bệnh, ông không ăn uống được nhiều và ít tiếp xúc với mọi người nên gia đình không làm tiệc sinh nhật cho ông.

ca si pha le ca si pha le 1

ca si pha le 2
Pha Lê đăng tải ảnh kỷ niệm thời thơ bé để chúc mừng sinh nhật ba - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ tiếc nuối: "Kể từ ngày ba bị tai biến, cả nhà đã chẳng còn làm sinh nhật cho ba, tại ba không chơi với ai với lại cũng không ăn uống gì được nên không tổ chức gì nữa! Kể từ ngày ba bị tai biến, ba không còn gọi điện mỗi ngày chỉ để 'nghe giọng mày' chứ chả có chuyện gì nói cả. Và cũng kể từ đó dù có làm ra được bao nhiêu tiền cũng không còn cơ hội đưa ông đi du lịch nữa...".

ca si pha le 3

ca si pha le 4
Sau khi ba bị bệnh, nữ ca sĩ nuối tiếc vì không thể đưa ông đi du lịch - Ảnh: FB

Pha Lê gửi lời chúc sinh nhật đến ba ruột: "Mới gọi về cho ông chúc mừng sinh nhật thì ông bảo chúc gì, mình mới nói giờ ba chỉ cần sức khỏe thôi chứ ba muốn gì nói con nghe, ông bảo chỉ thèm ăn cua cốm. Chơi khó ghê... Đào đâu ra cua cốm ở Hải Phòng bây giờ".

Cô hài hước viết: "Tóm lại dù bệnh nhưng vẫn đanh đá và thường chơi khó con gái... Để đó, tui kiếm cách tui xử cho ông nhé ông già tóc bạc! Cứ yên chí ngồi nhà giữ sức khỏe, mọi sự trên đời để tui tính".

ca si pha le 5
Nữ ca sĩ mua hàng ngàn khẩu trang và phát miễn phí cho người dân giữa mùa dịch corona - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, ca sĩ Pha Lê cùng nhóm tình nguyện viên đã phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí giữa lúc dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang hoành hành. Hành động của nữ ca sĩ được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi và hưởng ứng.

Những hành động văn minh của sao Việt giữa lúc dịch corona bùng phát

Những hành động văn minh của sao Việt giữa lúc dịch corona bùng phát

Pha Lê, Á hậu Thúy Vân, Á hậu Phương Nga, diễn viên Bảo Thanh, Thu Quỳnh... đã có những hành động văn minh cần học tập giữ thời điểm dịch cúm corona đang bùng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   Pha Lê virus corona sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026