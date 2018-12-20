Xúc động với bức tâm thư mẹ Đức Huy gửi con trai sau hào quang sân cỏ

Hậu trường 20/12/2018 11:02

Sau gần một tuần Việt Nam giành Cup vô địch AFF Cup 2018, mẹ cầu thủ Đức Huy đã có những chia sẻ xúc động trên trang cá nhân.

Mới đây, mẹ tiền vệ Đức Huy đã đăng tải lên trang cá nhân bức tâm thư gửi đến con trai nhằm cảm ơn sự cố gắng của anh trong sự nghiệp. Bà bày tỏ niềm tự hào xen lẫn xúc động khi Đức Huy là một trong những nhân tố tạo nên thành công cho đội tuyển Việt Nam ở mùa giải AFF Cup 2018.

“Giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 đã kết thúc. Ngôi vương (cúp vàng) đã về với Việt Nam. Cảm ơn thầy trò Park Hang-seo đã làm nên lịch sử. Cảm ơn con trai - cầu thủ Phạm Đức Huy. Con đã cố gắng phấn đấu và góp một phần công sức nhỏ bé của mình để làm nên lịch sử, rinh cúp vàng về tặng cho 90 triệu dân Việt Nam. 

Đức Huy, mẹ cảm ơn con đã tặng cho bố mẹ niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến. Cảm ơn đời đã ban cho mẹ mấy đứa con tuyệt vời. Đến hôm nay, ngay cuộc đời mẹ, mẹ đã cảm nhận được là sự vất vả, hy sinh nào cũng có ngày được bù đắp nếu như mình cố gắng phấn đấu vượt qua. Lúc nào mẹ cũng cầu mong cho các con, cháu khỏe mạnh, đoàn kết cùng nhau phấn đấu hơn nữa. Tất cả mới là khởi đầu của sự nghiệp con nhé. Lúc nào cũng cần nỗ lực và học hỏi không ngừng. Cố gắng lên cả nhà thân yêu”, mẹ Đức Huy viết.

Xúc động với bức tâm thư mẹ Đức Huy gửi con trai sau hào quang sân cỏ - Ảnh 1
Bức tâm thư xúc động của mẹ Đức Huy trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Xúc động với bức tâm thư mẹ Đức Huy gửi con trai sau hào quang sân cỏ - Ảnh 2
Xúc động với bức tâm thư mẹ Đức Huy gửi con trai sau hào quang sân cỏ - Ảnh 3
Gia đình là điểm tựa quan trọng nhất giúp Đức Huy thi đấu tốt trong mùa giải AFF Cup 2018 - Ảnh: Internet

Đức Huy được xem là một tiền vệ cứng đầu nhưng thi đấu đầy nhiệt huyết trong mỗi pha bóng. Tuy không được tung hô quá nhiều như Công Phượng, Anh Đức, Đặng Văn Lâm hay Quang Hải... nhưng chàng trai này cũng được xem là một "người hùng" của làng bóng đá thế hệ mới.

Xúc động với bức tâm thư mẹ Đức Huy gửi con trai sau hào quang sân cỏ - Ảnh 4
Hình ảnh mẹ Đức Huy bật khóc khi xem con thi đấu khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Internet
Xúc động với bức tâm thư mẹ Đức Huy gửi con trai sau hào quang sân cỏ - Ảnh 5
Đức Huy là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất ở giải AFF Cup 2018 - Ảnh: Internet

Trong suốt mùa giải AFF Cup 2018, Đức Huy đã chứng tỏ bản lĩnh khi nhiều lần uy hiếp khung thành của đối phương với những pha bóng đẹp mắt. Một trong những động lực để anh thi đấu tốt là từ phía gia đình. Bố mẹ Đức Huy luôn sẵn sàng sát cánh, đồng hành cùng con trên mọi chặng đường. Sau mỗi trận đấu, hình ảnh mẹ Đức Huy bật khóc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến không ít người xúc động.

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Từ khóa:   Đức Huy mẹ Đức Huy Việt Nam vô địch AFF Cup

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