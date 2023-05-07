Xúc động: Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý mong muốn đổi 1 thứ quý giá để lấy sức khỏe cho chồng

Thời gian qua, Ngọc Hoa là người đồng hành cùng NSND Công Lý trong suốt quá trình dài đầy gian nan chữa trị bệnh. Ảnh: Internet

NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. Nam nghệ sĩ bị ốm vào tháng 7/2021 và phải nằm viện nhiều tháng. Sau khi xuất viện, anh vẫn điều trị theo phác đồ của bác sĩ, tập vật lý trị liệu. Kể từ khi NSND Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà luôn ở bên, tận tình chăm sóc và mong ông xã mau chóng bình phục và trở lại làm nghề.

"Bằng chừng đó thời gian chăm anh Lý, mình hiểu và mình tin anh Lý làm được. Buổi talk quay vào lúc đầu năm, mình phải huy động cả team đến để lỡ may có vấn đề gì còn hỗ trợ. Và mọi thứ diễn ra một cách không ngờ tới.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hoa đã có những chia sẻ đầy tâm trạng về NSND Công Lý. Đồng thời cô cũng bài tỏ 1 mong muốn dành cho chồng mà ai khi nghe qua cũng đều xúc động, rưng rưng. Ngọc Hoa viết: "

Trong lúc talk, được hỏi: Khi a ốm dậy, nghĩ đến vợ, a có suy nghĩ gì? Anh Lý đã nghẹn lời để nói: Chia tay, rồi anh Lý khóc. Cả trường quay lắng lại. Anh Lý khóc, mình ngồi dưới cũng khóc!

Khi anh Lý ốm, cuộc sống mình thay đổi 360 độ. Đến giờ cũng buồn nhưng phải cố, phải cố rất nhiều. Nếu không được làm nghề, vật chất đã đuối nhưng tinh thần còn giết chết cả vợ chồng mình. Nếu có điều ước, nếu có đánh đổi 10 năm tuổi thọ mình cũng xin dành tặng để anh Lý khoẻ mạnh, trở lại".

Ngọc Hoa chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Những tình cả của Ngọc Hoa dành cho NSND Công Lý khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ nể phục nghị lực phi thường của NSND Công Lý, người xem còn khâm phục sự hy sinh của người vợ kém 15 tuổi, người luôn ở bên động viên, chăm sóc, mong muốn nam nghệ sĩ mau bình phục, trở lại làm nghề: "Nếu có điều ước, nếu có đánh đổi 10 năm tuổi thọ mình cũng xin dành tặng để a Lý khoẻ mạnh, trở lại". Quả thật, mong muốn hy sinh cho chồng của Ngọc Hoa khiến nhiều người xúc động.

Những chia sẻ của bà xã NSND Công Lý khiến khán giả rưng rưng. Nhiều người gửi lời động viên tới cô như:

- Cố gắng nha em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp

- Hai vợ chồng cùng cố gắng. Sau cơn mưa trời lại sáng, khán giả luôn yêu thương và ở bên 2 vợ chồng. Cố gắng lên!

- Cố lên chị ơi, còn là chỗ dựa tinh thần cho anh Lý nữa chị ạ.

- Cô gái mạnh mẽ, nghị lực.

Ngọc Hà luôn bên cạnh đồng hành cùng NSND Công Lý - Ảnh: Internet

Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tín hiệu vui là anh đã trở lại sân khấu kịch và tham gia đóng vai nhỏ trên truyền hình. Dù thời lượng lên sóng không nhiều nhưng được thấy hình ảnh quen thuộc của NSND Công Lý khiến người hâm mộ vui mừng.

Ngọc Hà được biết đến là người vợ chu đáo, quan tâm, chăm sóc chồng hết mực. Những ngày chồng đi đóng phim hoặc tập kịch đến khuya, Ngọc Hà không quên mua đồ ăn cho chồng rồi chờ chồng về mới đi ngủ. Mỗi khi có những thông tin ác ý về sức khỏe NSND Công Lý hoặc gần đây mọi người suy diễn về mối quan hệ tình cảm của mình, Ngọc Hà cũng là người lên tiếng dập tắt tin đồn, không để mọi việc đi quá xa.