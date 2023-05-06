Tuy nhiên vì tình trạng sức khỏe chưa ổn định, vào năm 2022 anh đã vắng mặt tại Táo Quân 2022. Điều này đã làm cho nhiều người không khỏi hụt hẫng, tuy nhiên vào năm sau NSND Công Lý đã thật sự khiến công chúng vỡ òa khi có mặt ở Táo Quân 2023 với vai diễn Bắc Đẩu.

Bên cạnh đó anh còn "úp mở" về khả năng tiếp tục đảm nhận vai diễn Bắc Đẩu: "Không biết thế nào đâu, vì đến cuối năm tôi lại mạnh giỏi và làm tiếp thì sao. Khi khỏe rồi thì không biết thế nào được. Bây giờ tôi có thể nói ở tình trạng như vậy. Yêu nghề là đương nhiên".

Mới đây tại một chương trình podcast, NSND Công Lý đã chia sẻ về cảm xúc và suy nghĩ xoay quanh vai diễn Bắc Đẩu. Trong năm đầu tiên vắng mặt, anh tâm sự bản thân cảm thấy bình thường thậm chí có thể nghỉ luôn: "Cũng có thể là tôi làm Bắc Đẩu thời kỳ đó quá vất vả, có thể nghỉ luôn cũng được. Với tôi lúc nào nó cũng quá vất vả, và chỉ tìm thấy một cái là được nghỉ thôi. Lúc đầu cũng nghĩ nó đơn giản, đỡ phức tạp nhưng khi bước chân vào quá mệt. Tôi mới thấy bước đi này, trò chơi này nó dài quá".

Trong những năm đầu tiên, NSND Công Lý không hề có sự chuẩn bị cho sự thay đổi với vai diễn này. Và dần dần khi hóa thân thành Bắc Đẩu, anh đi vào từng chi tiết của nhân vật và hành động này khiến anh từng suy nghĩ vì lo lắng có thể va chạm nhiều điều: "Đúng là kể từ khi tôi làm nhân vật đấy, một cái dọc nó khiến tôi không phải suy nghĩ. Thế sau khi sự kiện nó mang lại cho tôi, thì tôi mới để ý đến cuộc sống của những người đấy, đúng là thấy họ có quá nhiều cái mà họ chấp nhận thoải mái. Tôi có cảm giác là mọi thứ đến nó quá hợp lý và tôi cảm thấy ừ tôi như thế đấy, tôi đâu có lỗi gì".

NSND Công Lý từng có nhiều trăn trở, suy nghĩ khi đảm nhận vai Bắc Đẩu

Khi được hỏi về nhân vật quan trọng nhất trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ phân trần: "Theo tôi mỗi nhân vật lại có một điều để chúng ta nói, không thể nói là cái gì hơn cái gì, tôi làm cái này tôi làm cái kia. Nếu nó không hay lên, thì ta phải làm cho nó hay nhất. Chứ ta không thể đổ nó là ôi trước nó làm hay lắm, thế là không được". Nói về cách duy trì nghề xuyên suốt trong nhiều năm, anh cho biết: "Đó là một sự từng trải, nó đâu phải là thế này hay thế kia mà thành đâu".

NSND Công Lý thừa nhận gặp nhiều áp lực khi mới vào nghề vì không phải là con nhà nòi, và gặp nhiều khó khăn. Anh cho rằng bản thân là một trường hợp hiếm khi so với các nghệ sĩ cùng thế hệ

Nếu không phải là diễn viên, NSND Công Lý không hề biết bản thân sẽ làm gì. Khi được hỏi về mục tiêu sau khi hồi phục sức khỏe, anh tâm sự hiện tại không muốn nghĩ quá nhiều: "Trước đây khoảng một năm, tôi thường thường cũng nghĩ như thế. Nhưng bây giờ tôi tập cho mình một thói quen là không nghĩ nữa, cái gì nó đến thì nó đến. Hoặc ít ra trong thời gian này".

NSND Công Lý vẫn đang tập các bài tập hằng ngày, đã để lại mọi thứ ở phía sau. Bên cạnh đó anh luôn có những người đồng nghiệp thân thiết luôn quan tâm, hỏi thăm và thường xuyên gặp gỡ

NSND Công Lý (SN 1973) được khán giả "nhớ mặt" qua vai diễn Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Anh cũng thử thách mình qua nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim truyền hình như: Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hướng dương ngược nắng… Hiện tại anh đang là Phó Giám đốc của Nhà hát kịch Hà Nội.

NSND Công Lý

Tháng 7/2021, nam nghệ sĩ bị đột quỵ và phải nằm viện nhiều tháng. Sau khi vượt qua cơn nguy hiểm và được gia đình hỗ trợ điều trị bệnh, hiện tại, sức khỏe anh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo chị Ngọc Hà - vợ nam diễn viên, "sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích".

Tín hiệu vui nhất là nam diễn viên đã bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tuy thời lượng lên sóng của những vai diễn khá ngắn nhưng hầu hết khán giả đều xúc động khi nhìn thấy nam diễn viên.