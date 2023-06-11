Xuất hiện cùng Kim Lý trên thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị 'phụ tùng' bên trong phản chủ gây chú ý!

Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà bị đèn chiếu soi rõ 'phụ tùng' bên trong đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà sánh bước cùng ông xã Kim Lý tại một sự kiện. Tại đây, như thường lệ, cặp đôi liên tục tạo ra nhiều khoảnh khắc sang - xịn - mịn khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Hồ Ngọc Hà sánh bước cùng ông xã Kim Lý tại một sự kiện. Nếu Kim Lý lịch lãm và đầy nam tính thì Hồ Ngọc Hà lại sang trọng, quyến rũ. 'Nữ hoàng giải trí' lựa chọn diện trên người chiếc đầm đen dài tay 'kín cổng cao tường', nhưng không kém phần gợi cảm với phần xẻ đùi sâu. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng khi mang trên người bộ trang sức tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng khi mang trên người bộ trang sức tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong một số khoảnh khắc gây ấn tượng, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị đèn "chiếu rọi" rõ nội y bên trong khi đang quay người ở góc ngang để chụp ảnh. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ gốc Quảng Bình bị lộ "phụ tùng" vì mặc loại trang phục mỏng. Nếu Hồ Ngọc Hà bị trừ điểm về phần trang phục thì gương mặt và thần thái của nữ ca sĩ lại "gỡ thua" trông thấy. Hồ Ngọc Hà bị đèn "chiếu rọi" rõ nội y bên trong khi đang quay người ở góc độ ngang để chụp ảnh. Chuyện tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ người hâm mộ. Dù hiện tại đã có với nhau 2 nhóc tì kháu khỉnh nhưng cặp đôi này vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Cách đây không lâu, trong một bữa tiệc thân mật cùng bạn bè thân thiết, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhận được câu hỏi rằng khi nào cả 2 tổ chức đám cưới. Hồ Ngọc Hà – Kim Lý sẽ kết hôn vào cuối năm 2023. Kim Lý dõng dạc tuyên bố thời gian tổ chức là ''cuối năm nay'' khiến mọi người trong bữa tiệc vừa bất ngờ vừa vỗ tay chúc mừng cặp đôi. Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có với nhau 2 nhóc tỳ là Lisa và Leon. Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm của khán giả. Tháng 11/2017, Hồ Ngọc Hà chính thức công khai mối quan hệ tình cảm bằng bức ảnh hôn má nam diễn viên. Kể từ đó, cặp đôi không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động. Đến tháng 11/2020, Hồ Ngọc Hà hạ sinh nhóc tỳ Lisa và Leon cho Kim Lý. Và khoảnh khắc Kim Lý cầu hôn nữ ca sĩ ngay tại bệnh viện đã từng gây sốt mạng xã hội một thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-cung-kim-ly-tren-tham-do-ho-ngoc-ha-bat-ngo-bi-phu-tung-ben-trong-phan-chu-gay-chu-y-591053.html