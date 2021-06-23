Xuân Bắc kêu gọi ủng hộ chống dịch: 'Nhiều trẻ em trong khu cách ly cực kỳ vất vả và chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình'

Hậu trường 23/06/2021 10:02

Sau những buổi livestream bán vải "đắt như tôm tươi" để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản, Xuân Bắc lại tiếp tục khiến CĐM ấm lòng khi cùng với Tự Long và nhiều nhà hảo tâm đến các điểm nóng làm từ thiện, giúp đỡ công nhân khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang có những diễn biến cực kì phức tạp và khó lường. Mỗi ngày, tại nhiều địa phương liên tiếp xuất hiện số lượng ca bệnh mới khiến cho đời sống của không chỉ những bệnh nhân mà còn của người dân địa phương bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng của làng giải trí Việt đã lên tiếng kêu gọi toàn dân chung tay phòng dịch, đồng thời gây quỹ từ thiện, tham gia công tác cứu trợ tại những điểm nóng. 

Mới đây, Xuân Bắc, Tự Long cùng nhiều nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã có chuyến đi đến nhiều tỉnh thành có dịch nhằm hỗ trợ phần nào cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trên trang cá nhân của mình, "Nam Tào" đã cập nhật hình ảnh đoàn từ thiện cùng với những lời cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng hảo tâm. Bên cạnh đó, anh cũng nhắc đến cuộc sống khó khăn trăm bề của công nhân vùng dịch. 

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Bài đăng của Xuân Bắc - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, anh chia sẻ: "Rất nhiều tỉnh, thành đang vất vả vì Covid-19. Chúng tôi, chúng ta đến với Bắc Ninh - không chỉ là Bắc Ninh, đến vơi Bắc Giang - không chỉ là Bắc Giang mà là đến với nhiều cảnh khổ của các anh chị em công nhân Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La... Những người đang cách ly ở đây, không lương, không thu nhập và ở quê cũng đang giãn cách trong vô vàn khó khăn". 

Thấu hiểu và thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của anh chị em công nhân vùng dịch, "cặp bài trùng" Xuân Bắc - Tự Long cùng nhiều nhà hảo tâm đã "căng mình" giữa thời tiết nóng bức của mùa hè đất Bắc để lên đường thiện nguyện. Những chuyến xe lăn bánh không chỉ chở nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm mà còn chở cả tình cảm, tấm lòng của những trái tim từ thiện. 

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Đoàn xe của các nghệ sĩ đến nhiều địa phương để trao gạo, thực phẩm cần thiết cho công nhân vùng dịch - Ảnh: FBNV

Không chỉ thế, trong bài đăng của mình, Xuân Bắc còn xót xa khi chứng kiến hàng nghìn trẻ em phải cách ly. Đau lòng hơn khi những đứa trẻ ấy "chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình". Chứng kiến hình ảnh của các em, nam danh hài chia sẻ: "Có rất nhiều trẻ em trong các khu cách ly đang cực kỳ vất vả và chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Dự báo đến hết năm 2021 sẽ có khoảng 42.000 trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 và bây giờ có gần 6.000 em đang phải cách ly". 

Qua đó, Xuân Bắc hy vọng có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay "của ít lòng nhiều" để phần nào hỗ trợ thêm cho các em chống chọi với dịch bệnh khắc nghiệt. 

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CĐM bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của nam danh hài, không ít những bình luận cảm động trước tấm lòng và hành động của nhóm từ thiện. Nhiều người đã để lại những dòng cảm ơn chân thành đến Xuân Bắc cũng như những nhà hảo tâm. 

Hình ảnh nghệ sĩ Việt dưới cái nắng chói chang, oi bức những vẫn mỉm cười và lên đường hỗ trợ bà con vùng dịch đã khiến hàng triệu người dân Việt Nam ấm lòng. 

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Mới đây, NS Xuân Bắc khiến CĐM thích thú trước màn livestream bán vải và nông sản giúp người dân Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên vẫn có 1 số người bình luận rất kém duyên khi "cà khịa" NS Đức Hải và NS Hoài Linh.

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