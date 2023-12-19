Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở

Hậu trường 19/12/2023 20:12

Thông tin nam ca sĩ Tuấn Khang - cựu thành viên nhóm nhạc đình đám một thời GMC đột ngột qua đời ở tuổi 43 gây bàng hoàng showbiz Việt.

Theo nhạc sĩ Hoàng Luân cho biết, từ năm 2017, Tuấn Khang sang Mỹ định cư cùng vợ con và từ đó tập trung cho công việc kinh doanh. Mới đây, anh trở về TP.HCM thăm gia đình và dự định thực hiện một số sản phẩm âm nhạc nhưng không may gặp tai nạn rồi qua đời. Tang lễ và lễ hỏa táng của nam ca sĩ diễn ra ngày 16/12.

Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở - Ảnh 1
 Tuấn Khang sang Mỹ định cư cùng vợ con vừa về Việt Nam thăm gia đình gần đây thì xảy ra tai nạn qua đời.

Sự ra đi của cựu thành viên nhóm nhạc GMC khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả bàng hoàng. Trên trang cá nhân, những bài viết cuối cùng của Tuấn Khang đa phần chia sẻ lại khoảng thời gian đỉnh cao trong sự nghiệp.

Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở - Ảnh 2

Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở - Ảnh 3

Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở - Ảnh 4
Những chia sẻ trên trang cá nhân của Tuấn Khang trong thời gian gần đây. 

"Một ký ức đẹp Tuấn Khang GMC", "Vào ngày này 8 năm trước. Thời gian ơi đi nhanh thế" hay "Em sẽ ráng trở lại và để coi có còn lợi hại như xưa không nè" là những chia sẻ cuối cùng của cựu thành viên nhóm GMC trên mạng xã hội.

Thông tin ca sĩ Tuấn Khang qua đời, nhiều đồng nghiệp thân thiết và khán giả thương tiếc. Ca sĩ Nguyên Vũ viết: “Ôi không thể ngờ, Tuấn Khang sao lại vậy. Em ấy còn trẻ quá. Cuộc đời quá vô thường”.

Diễn viên Annie Phạm có cơ hội từng đóng MV cùng Tuấn Khang. Cô tâm sự: “Một người anh, người đồng nghiệp mà em rất trân quý. Năm 2008, em đóng chung MV Trong tình yêu người ta nói với anh. Anh rất vui vẻ và hòa đồng. Từ ngày anh qua Mỹ lập gia đình, thỉnh thoảng anh em nhắn tin hỏi thăm nhau. Nghe tin anh mất, em bàng hoàng vô cùng. Thật không ngờ anh đã ra đi”.

Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở - Ảnh 5
Tro cốt cố ca sĩ được đặt tại nhà riêng ở quận 3, TP HCM.

Nhạc sĩ Hoàng Luân cho biết anh thân thiết với Tuấn Khang từ những năm 2000. Thời điểm đó, 2 người thường xuyên đi diễn tỉnh cùng nhau. Tuấn Khang thậm chí lái xe, chăm lo cho đồng nghiệp. Nam ca sĩ khá nổi tiếng, được khán giả yêu thích nhưng sống bình dân.

“Khi tôi ra mắt album vào năm 2015, anh Khang thậm chí hát miễn phí mà không lấy cát xê. Anh ấy luôn thân thiện với mọi người xung quanh. Khi còn hoạt động cùng nhóm GMC, Tuấn Khang chăm lo cho các thành viên. Sau này, khi Khang sang Mỹ, chúng tôi ít liên lạc hơn do bận rộn công việc và lệch múi giờ”, nhạc sĩ bày tỏ.

“Trong những lần anh em nói chuyện, anh ấy luôn đau đáu với công việc ca hát. Khi nhìn thấy các đồng nghiệp được đứng trên sân khấu, Tuấn Khang luôn mong được biểu diễn trở lại. Anh ấy rất mong mỏi được trở về Việt Nam thực hiện sản phẩm âm nhạc. Chỉ có đứng trên sân khấu, anh Khang mới được là chính mình”, nhạc sĩ Hoàng Luân nói thêm tâm nguyện trước khi qua đời của đồng nghiệp.

Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở - Ảnh 6
Trong những năm định cư ở Mỹ, Tuấn Khang tập trung cho công việc kinh doanh xe nhưng luôn mong ước có thể trở lại ca hát. 

Trong những năm định cư ở Mỹ, Tuấn Khang tập trung cho công việc kinh doanh xe và thỉnh thoảng tham gia một số đêm nhạc. Qua đời ở tuổi 43, Tuấn Khang để lại tâm nguyện còn dang dở.

Tuấn Khang xuất thân từ GMC là nhóm nhạc đình đám vào thời điểm 2003 - 2005 với những bản "hit" như: Đêm trăng tình yêu, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng,….

Xót xa những chia sẻ cuối cùng của Tuấn Khang trước khi qua đời vì tai nạn, nhiều kế hoạch còn dang dở - Ảnh 7
Trong nhóm GMC, Tuấn Khang không chỉ là trưởng nhóm luôn chăm chút, quan tâm cho các thành viên mà còn vui vẻ, hài hước, hay bày trò để tạo tiếng cười.

Sau khi nhóm tan rã, Tuấn Khang cũng đẩy mạnh sự nghiệp solo. Sản phẩm gây chú ý nhất của anh là album Trong tình yêu người ta nói ra mắt tháng 7/2007. Sau thành công của sản phẩm này, Tuấn Khang bắt đầu chững lại để chuyên tâm vào công việc kinh doanh.

Đến năm 2013, anh mới trở lại với album Ký ức vô tình nhưng chưa nhận được nhiều phản hồi tốt. Về sau, Tuấn Khang nhận lời biểu diễn ở các sân khấu tỉnh, quán bar, phòng trà ca nhạc,... Đồng thời, tham gia vào nhiều phim truyền hình tại các đài phía Nam.

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Theo người thân ca sĩ, sự việc đột ngột nên họ còn sốc, không thể chia sẻ với nhiều người để tránh ồn ào.

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