Tối qua (3/8), chung kết Miss World Việt Nam 2019 ( Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 ) đã chính thức diễn ra tại Đà Nẵng. Sau các vòng thi trình diễn áo dài, bikini, dạ hội và ứng xử, Lương Thùy Linh đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác để trở thành tân hoa hậu.

Ngoài gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú, Thùy Linh còn sở hữu chiều cao 1m77 cùng vóc dáng cân đối, nóng bỏng. Bên cạnh ngoại hình nổi trội, tân Miss World Việt Nam 2019 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với bảng thành tích học tập “khủng”. Thùy Linh từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh và đạt IELTS 7.5.

Lương Thùy Linh (SBD 481) sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng và đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Ngay sau khi trở thành chủ nhân của chiếc vương miện 3 tỷ đồng, cái tên Lương Thùy Linh nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội.

Cận cảnh nhan sắc của Lương Thùy Linh - Ảnh: Internet

Hình thể của cô vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet

Ở phần thi ứng xử cuối cùng, Lương Thùy Linh cũng là thí sinh có phong thái bình tĩnh và tự tin nhất khi trả lời câu hỏi. Nhiều người cho rằng, chính nhờ sự thông minh, sắc sảo đã giúp Thùy Linh vượt qua những ứng cử viên khác để giành ngôi vị cao nhất. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn khẳng định ban giám khảo “biết nhìn xa trông rộng” bởi Thùy Linh với khả năng tiếng Anh trôi chảy sẽ giúp cô có được lợi thế khi “chinh chiến” ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Phần thi ứng xử của Thùy Linh được nhận xét là vô cùng xuất sắc - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Thùy Linh tại cuộc thi:

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Lương Thuỳ Linh luôn hoàn thành tốt mọi thử thách và để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Chính vì vậy, chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 thuộc về Lương Thuỳ Linh được nhận xét là hoàn toàn xứng đáng.