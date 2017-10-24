Vượng Râu 'khóc hết nước mắt' lần đầu tiết lộ mối quan hệ đặc biệt 10 năm với danh hài Hoài Linh

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Công Vượng hay còn gọi Vượng Râu bất ngờ đăng tải hình ảnh và lần đầu chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt với danh hài Hoài Linh.

10 năm sau so với ngày đầu tiên, và 7 năm gặp lại, thằng em dại lại làm đạo diễn và anh giúp đỡ ca sĩ Hồ Quang 8. Một màn kịch hay và làm khán giả ngất ngây... Thời gian thì cứ thế trôi đi anh trẻ ra còn em già đi. Với lại, hai bộ tóc đã đổi vị trí cho nhau."

Nghệ sĩ Vượng Râu tâm sự: "Nhớ ngày mới về Việt Nam, anh em đi diễn cùng nhau, rồi anh nhận ra làm đĩa Hài Tết cho thằng em, khi đó thằng em dại còn lo nội dung chuyên môn 'CƯỜI CÁI SỰ ĐỜI' dù khi đó cát sê của anh ngất ngưởng nhưng chả bao giờ anh hỏi hay nói đến Tiền nong, mà nhiệt tình quay và giúp đỡ biên tập cho thằng em!

Nghệ sĩ Vượng Râu cũng tiết lộ chính Hoài Linh là người đã cho anh những lời khuyên quý báu về cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Nam danh hài miền Bắc bộc bạch: "Nhiều khi buồn vui điện thoại anh tư vấn, anh lại dặn thả lỏng ra và không sân si hay chấp nhặt... mình cứ trả xong nghiệp mình nợ kiếp trước là sẽ có hậu tốt. Và vậy là tôi cứ cười và kệ chả bon chen hay sân si thèm gì nữa! Cứ vô tư cho đời thanh thản. Ảnh 10 năm trước thằng em mặt giống anh, và cũng gầy nhom, mỗi tội cả xưa và giờ chưa Phát và Nổi được như anh, huhu".

Sau khi đăng tải, chia sẻ và hình ảnh của nghệ sĩ Vượng Râu chụp cùng NSƯT Hoài Linh cách đây một thập niên được cư dân mạng chú ý. Nhiều khán giả đã để lời nhiều nhận xét hóm hỉnh về hình ảnh xưa và nay của hai nghệ sĩ.

Một số bình luận nổi bật như: "Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Độ hài duyên dáng nào anh sánh bì", "10 năm sau cả anh và chú Hoài Linh đều toát nên vẻ phúc hậu... em thích cả hai người" hay "Anh Vượng là người có tâm và có trước sau. Em trân trọng ngưỡng mộ Anh"...