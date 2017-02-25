Choáng với đám cưới chi mạnh mời Hoài Linh, Trấn Thành, Lệ Quyên đến biểu diễn

Giải trí 25/02/2017 12:29

Một đám cưới vừa diễn ra gây choáng ngợp tất cả quan khách khi mời dàn ngôi sao hạng A hàng đầu showbiz đến biểu diễn.

Tối 24/2, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Lệ Quyên, Vân Trang, Nguyễn Phi Hùng... cùng đích thân đến tham dự và biểu diễn tại một tiệc cưới gây choáng dư luận. Được biết đến là những ngôi sao hàng đầu showbiz, bận rộn với công việc dày đặc nên sự xuất hiện của họ khiến không ít người ngỡ ngàng. Mọi người càng tò mò muốn biết cô dâu, chú rể là ai mà có thể mời được những ngôi sao này đến buổi tiệc của mình.

Choáng với đám cưới chi mạnh mời Hoài Linh, Trấn Thành, Lệ Quyên đến biểu diễn - Ảnh 1
Hoài Linh diện áo bà ba cùng Trấn Thành trên sân khấu tiệc cưới.

Choáng với đám cưới chi mạnh mời Hoài Linh, Trấn Thành, Lệ Quyên đến biểu diễn - Ảnh 2
'Ông hoàng nhạc Việt' cũng có mặt trong tiệc đám cưới xa hoa này.

Choáng với đám cưới chi mạnh mời Hoài Linh, Trấn Thành, Lệ Quyên đến biểu diễn - Ảnh 3
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Choáng với đám cưới chi mạnh mời Hoài Linh, Trấn Thành, Lệ Quyên đến biểu diễn - Ảnh 4
Thanh Bạch đảm nhận vai trò MC.

Choáng với đám cưới chi mạnh mời Hoài Linh, Trấn Thành, Lệ Quyên đến biểu diễn - Ảnh 5
Lệ Quyên.

Theo tìm hiểu, chú rể tên Nguyễn Hải Đăng, hiện là giám đốc một công ty mỹ phẩm tại TP.HCM. Bố chú rể là Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lang, người được cho là đại gia mỹ phẩm ở Cần Thơ. Vì vậy, vị đại gia này không ngần ngại chi mạnh tay mời các ngôi sao hạng A về biểu diễn đám cưới của con trai.

Vào tháng 9/2013, ca sĩ Quang Lê tiết lộ nhận được hơn 400 triệu đồng khi hát trong đám cưới con trai nữ đại gia Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liễu. Nam danh ca chia sẻ, mức cát-xê này cao gấp 3-4 lần so với thù lao hát tại Việt Nam và gấp 5 lần khi hát bên Mỹ.

Ngoài Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận được số tiền 420 triệu đồng tại đám cưới trên.

Ca sĩ Quang Hà nhận mức cát-xê 450 triệu đồng khi hát trong tiệc sinh nhật kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng ở Thái Bình.

Nữ ca sĩ hải ngoại Phi Nhung thường nhận thù lao từ 4.000 - 5.000 USD khi hát đám cưới.

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Từ khóa:   Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng sao hát đám cưới

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