Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh

Giải trí 01/10/2017 11:32

Chiều 30/9 vừa qua, bất chấp cơn mưa lớn, nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Việt Hương, Chí Tài… đã có mặt tại nhà thờ tổ của Hoài Linh để dâng hương cúng tổ nghề sân khấu.

Mỗi năm, cứ vào ngày giỗ tổ, nhiều nghệ sĩ Việt lại tất bật làm việc gì đó ý nghĩa để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính trong ngày giỗ tổ. Tuy nhiên, từ khi nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh được xây dựng, nhiều nghệ sĩ đã chọn đến nơi này để tưởng nhớ tổ nghiệp.

Bất chấp thời tiết xấu, chiều 30/9, hàng loạt nghệ sĩ trong giới showbiz đã đội mưa đến đền thờ Tâm Linh Việt do danh hài Hoài Linh xây dựng để thành kính dâng hương nhân ngày giỗ tổ nghề để cầu mong được tỏa sáng và được khán giả yêu mến, đón nhận.

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 1
Trấn Thành thành tâm khấn vái tại nhà thờ tổ...

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 2
... Đặc biệt, nam danh hài từ chối trả lời phỏng vấn về scandal giới tính của mình mới đây - Ảnh: Zing

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 3
Việt Hương và Hoàng Mập cũng đến cúng tổ - Ảnh: Zing

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 4
Nghệ sĩ Chí Tài, người anh em thân thiết với danh hài Hoài Linh, cũng đến dự lễ cúng tổ - Ảnh: Zing

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 5
Thu Trang và ông xã Tiến Luật cùng đến lễ giỗ tổ do Hoài Linh tổ chức - Ảnh: Internet

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 6
Ca sĩ Quang Linh cũng có mặt tại nhà thờ tổ vào ngày đặc biệt này - Ảnh: Zing

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 7
Dương Khắc Linh cùng Trang Pháp mang theo heo quay đến cúng tổ. Gắn bó với nhau nhiều năm nhưng nữ ca sĩ vẫn từ chối trả lời chuyện tình cảm...

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 8
... Cặp đôi trò chuyện vui vẻ với ca sĩ Thu Minh tại nhà thờ tổ - Ảnh: Zing

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 9
Đặc biệt, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng thành tâm khấn vái trong ngày giỗ tổ - Ảnh: Zing

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 10
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng vợ và con trai đến dâng hương - Ảnh: Zing

Trấn Thành, Việt Hương và hàng loạt sao Việt 'đội mưa' đến viếng Nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh 11
Diễn viên hài Anh Đức mang theo heo quay đến dân tổ nghề. Gần đây, quán cà phê của anh cũng vướng một số lùm xùm vì chứa shisha - Ảnh: Zing

Từ khóa:   Trấn Thành Việt Hương nhà thờ tổ hoài linh nghệ sĩ việt cúng tổ

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ