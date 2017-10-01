Chiều 30/9 vừa qua, bất chấp cơn mưa lớn, nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Việt Hương, Chí Tài… đã có mặt tại nhà thờ tổ của Hoài Linh để dâng hương cúng tổ nghề sân khấu.

Mỗi năm, cứ vào ngày giỗ tổ, nhiều nghệ sĩ Việt lại tất bật làm việc gì đó ý nghĩa để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính trong ngày giỗ tổ. Tuy nhiên, từ khi nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh được xây dựng, nhiều nghệ sĩ đã chọn đến nơi này để tưởng nhớ tổ nghiệp.

Bất chấp thời tiết xấu, chiều 30/9, hàng loạt nghệ sĩ trong giới showbiz đã đội mưa đến đền thờ Tâm Linh Việt do danh hài Hoài Linh xây dựng để thành kính dâng hương nhân ngày giỗ tổ nghề để cầu mong được tỏa sáng và được khán giả yêu mến, đón nhận.

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