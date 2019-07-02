Vừa khoe thân nuột nà tại Cannes, Ngọc Trinh lại để lộ vòng 1 xập xệ, xuống cấp gây thất vọng

Hình ảnh mới nhất của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến dư luận không ngừng bàn tán xôn xao. Cô khiến dân mạng thất vọng vì ngực chảy xệ, lép kẹp.

Ngọc Trinh là một trong những cái tên hot nhất nhì làng mẫu Việt hiện nay. Chân dài này gắn liền với những bộ ảnh bikini nóng bỏng, phong cách ăn mặc táo bạo khoe da thịt hết nấc. Cách đây không lâu, cô đã gây “bão” khi tham dự LHP Cannes 2019. Xuất hiện với thiết kế mỏng như sương, “gà cưng” Vũ Khắc Tiệp “buộc” truyền thông trong nước lẫn thế giới phải chú ý.

Ngọc Trinh khoe thân hình sexy, nuột nà tại LHP Cannes 2019 - Ảnh: Internet

Dù nhận về nhiều lời chỉ trích vì phô da thịt quá đà gây phản cảm, nhưng không thể phủ nhận Ngọc Trinh là một trong số ít mỹ nhân sở hữu vóc dáng quá chuẩn, quyến rũ của showbiz Việt.

Thế nhưng mới đây, cô nàng lại để lộ điểm trừ về sắc vóc. Góp mặt trong một sự kiện tối 30/6, mỹ nhân Vòng eo 56 để lộ vòng 1 teo tóp, xuống cấp xập xệ. Ở những góc ảnh nghiêng, vòng 1 nảy nở căng đầy của cô nàng gần như “mất tích”.

Trái ngược với vẻ ngoài nuột nà khi diện bikini, Ngọc Trinh gây thất vọng vì vòng 1 lép kẹp - Ảnh: Internet

Ở góc máy nghiêng, vòng một của cô nàng gần như 'biến mất' - Ảnh: Internet

Thiết kế ôm sát cơ thể kết hợp cổ yếm khiến đôi gò bồng đảo của Ngọc Trinh nhìn chảy xệ - Ảnh: Internet

Tự tin với thân hình chuẩn đến từng centimet, Ngọc Trinh thường diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo nhất - Ảnh: FBNV

Sắc vóc xuống cấp bất ngờ, Ngọc Trinh khiến dư luận bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chê bai, "Nữ hoàng nội y" vẫn được fan bênh vực. Nhiều người cho rằng, Ngọc Trinh nhìn kém xinh là vì lỗi trang phục, góc chụp và ánh sáng không thuận lợi.

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