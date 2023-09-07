Vừa khoe biệt thự 400m2 ở Mỹ, Lệ Quyên liền đáp trả khi con trai được khen 'sinh ra ở vạch đích'

Hậu trường 07/09/2023 21:25

Vừa qua, Lệ Quyên vừa chia sẻ hình ảnh căn biệt thự ở Mỹ rộng 400 m2 được cô mua vào năm 2017.

Lệ Quyên đã chia sẻ hình ảnh căn biệt thự đắt giá tại Mỹ, sẽ dùng làm nơi ở cho Kỳ Anh để 6 năm nữa đi du học. Trên trang cá nhân, cô viết: "Lúc ấy Bo 7 tuổi và lần đầu tiên qua Mỹ chơi. Đi xem nhà, mấy chục căn mà bước vào căn này, khi đó anh bạn vừa xây xong còn thơm phức chưa có ai sở hữu. Bo bảo mẹ ơi, con thích nhà này quá, mẹ mua cho con nha, khôn thế không biết. Thế là tổ ấm đã 6 năm, 6 năm nữa là đón cậu chủ qua học hành, giao cho chàng vừa học vừa chăm lo được rồi"

 

Trong hình ảnh được chia sẻ, căn biệt thự của Lệ Quyên gồm 2 tầng, được thiết kế theo phong cách cổ điển, sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Tầng 1 gồm phòng khách, không gian bếp, phòng ăn còn tầng 2 gồm nhiều phòng ngủ, đầy đủ nội thất tiện nghi. 

Vừa khoe biệt thự 400m2 ở Mỹ, Lệ Quyên liền đáp trả khi con trai được khen 'sinh ra ở vạch đích' - Ảnh 1
Cuối năm 2017, nữ ca sĩ mua căn biệt thự với giá 1,5 triệu USD, có diện tích rộng 400m2 tại bang California
Vừa khoe biệt thự 400m2 ở Mỹ, Lệ Quyên liền đáp trả khi con trai được khen 'sinh ra ở vạch đích' - Ảnh 2Vừa khoe biệt thự 400m2 ở Mỹ, Lệ Quyên liền đáp trả khi con trai được khen 'sinh ra ở vạch đích' - Ảnh 3
Cô mua nhà không nhằm mục đích ra nước ngoài định cư mà để nghỉ ngơi, sinh hoạt mỗi khi sang Mỹ lưu diễn

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, một tài khoản mạng xã hội đã cảm thán về cậu bé: "Sinh ra ở vạch đích". Trước lời bình luận trên, Lệ Quyên đã lên phản bác: "Không ạ, xuất phát dưới 0 nhưng bố mẹ cho ăn học đàng hoàng và giáo dục tử tế thôi. Thế là đủ rồi".

 

Sau đó, một cư dân mạng khác bình luận rằng Kỳ Anh "may mắn khi được sinh ra trong gia đình có tài sản lớn, được giáo dục trong môi trường tốt nhất. Điều này hơn những em nhỏ bình thường khác, cũng chỉ được cha mẹ cho ăn học thôi là đã hạnh phúc rồi".

Trước bình luận trên, Lệ Quyên tiếp tục khẳng định cách giáo dục con cái đặc biệt của mình: "Về khía cạnh này nói đúng nè. Nhưng điều quan trọng, chị nghiêm khắc với Bo lắm, để sau này trưởng thành sẽ không quá ỷ lại vào điều kiện sẵn có". Dù con trai lớn lên trong gia đình có điều kiện, song Lệ Quyên vẫn giáo dục Kỳ Anh rất nghiêm khắc, đồng thời cố gắng hướng quý tử phải biết tự mình phấn đấu.

Vừa khoe biệt thự 400m2 ở Mỹ, Lệ Quyên liền đáp trả khi con trai được khen 'sinh ra ở vạch đích' - Ảnh 4
 Lệ Quyên vẫn giáo dục Kỳ Anh rất nghiêm khắc, đồng thời cố gắng hướng quý tử phải biết tự mình phấn đấu

Con trai Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy có tên thật là Lê Kỳ Anh, tên thân mật là Bo. Xuất thân trong gia đình nổi tiếng, giàu có với bố là doanh nhân có tiếng, mẹ là "nữ hoàng phòng trà" nổi danh của làng nhạc Việt, Kỳ Anh được xem là "hoàng tử nhỏ".

Nhóc tỳ có cuộc sống xa hoa, sang chảnh khiến nhiều người phải mơ ước. Từ nhỏ Kỳ Anh đã được bố rèn cho chơi golf, bắn cung. Lệ Quyên và chồng cũ không tiếc tiền để chăm lo cho con trai. Cậu nhóc học ở một trường quốc tế với mức chi phí từ 300 - 500 triệu đồng/năm.

 

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