Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng

Hậu trường 08/05/2024 13:25

Với ưu thế về ngoại hình, các em bé luôn nhận được sự yêu thích từ mọi người xung quanh và "là gương mặt vàng" quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

Dạo gần đây trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một bé gái sở hữu ngoại hình xinh xắn hệt búp bê đã thu hút sự yêu mến của đông đảo cư dân mạng. Theo tìm hiểu, cô bé có tên thường gọi là Min (tên thật là Nguyễn Nhã Chi - 2 tuổi), sống cùng bố mẹ ở Hà Nội.

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 1
Dạo gần đây trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một bé gái sở hữu ngoại hình xinh xắn hệt búp bê đã thu hút sự yêu mến của đông đảo cư dân mạng

Thời gian qua, nhóc tỳ được mẹ là chị Nguyễn Nhã Cúc (1993) cho tham gia nhiều hoạt động của một mẫu nhí với rất nhiều bộ ảnh thời trang trẻ em xinh đẹp và gây viral khắp mạng xã hội. Theo như chia sẻ, khi bé Min được 8 tháng, chị tình cờ thấy trên facebook có tuyển mẫu nhí quay TVC nên đã đăng ký cho bé tham gia thử.

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 2
Cô bé có tên thường gọi là Min (tên thật là Nguyễn Nhã Chi - 2 tuổi), sống cùng bố mẹ ở Hà Nội

Trộm vía em bé rất hợp tác, không khóc lại hay cười nên video quay lên khá xinh. Từ đó, chị Cúc cũng quay mấy clip vui vui của con lên TikTok, nào ngờ được lên xu hướng, có shop thời trang nhắn muốn chụp mẫu cho bé. Từ đó chị cũng thử chụp cho con và tự tìm hiểu nghề mẫu nhí trên các hội nhóm.

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 3
Khi bé Min được 8 tháng, chị tình cờ thấy trên facebook có tuyển mẫu nhí quay TVC nên đã đăng ký cho bé tham gia thử

Hiện tại chị Cúc chủ yếu nhận mẫu về để tự chụp cho con là chính. Cách tự chụp như này có thể thoải mái thời gian và hôm nào rảnh 2 mẹ con sẽ có thể đến quán cà phê vừa chơi vừa chụp, tùy theo tâm trạng của trẻ. Những hôm con không vui, chị có thể chủ động dời sang hôm khác.

Việc làm mẫu này giúp bé phát triển tích cực hơn. Bé được ra ngoài chơi nhiều, gặp gỡ nhiều người khiến bé nhanh nhẹn, dạn dĩ hơn. Bé học các kỹ năng khá nhanh, mẹ cũng để ý mỗi khi ra ngoài con gái được chỉnh chu, gọn gàng hơn, hình thành tính cách tích cực của con sau này.

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 4
Hiện tại chị Cúc chủ yếu nhận mẫu về để tự chụp cho con là chính

Ngoài ra làm mẫu nhí cũng có thu nhập khá tốt so với các nghề khác, mà không quá vất vả, chủ yếu là mẹ biết chụp chỉnh ảnh và con hợp tác vui vẻ, tạo dáng. Quan trọng mẹ biết cân đối nhận công việc phù hợp với con, và thời gian để bé được chơi vui mà không có áp lực gì cả.

Bé Min có thu nhập khoảng 15 triệu từ việc mẹ nhận đồ chụp feedback, và thỉnh thoảng thêm tiền mặt chụp lookbook cho các hãng riêng. Thu nhập của bé mỗi tháng, chị Cúc sẽ đi mua vàng tích riêng cho con, để sau con lớn mình sẽ cho con sử dụng và quyết định sau.

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 5
Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 6
Bé Min có thu nhập khoảng 15 triệu từ việc mẹ nhận đồ chụp feedback, và thỉnh thoảng thêm tiền mặt chụp lookbook cho các hãng riêng

Không chỉ bé Min mà hiện nay rất nhiều mẫu nhí cũng được yêu thích trên mạng xã hội. Điển hình như cô bé Cherry An Nhiên. Bước chân vào showbiz khi mới 2 tuổi, bé Cherry hiện là sao nhí hot nhất nhì Vbiz. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn "biết nói" nên được đặt cho biệt danh "búp bê sống".

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 7
Cherry An Nhiên là sao nhí phim "Hương vị tình thân", được khen là xinh đẹp như "búp bê sống". Cô bé là mẫu nhí đắt show nhất nhì làng giải trí Việt hiện tại

Hiện chỉ mới 6 tuổi, Cherry An Nhiên đã được chọn mặt gửi vàng làm vedette trong nhiều show diễn thời trang, làm gương mặt đại diện đóng quảng cáo cho các nhãn hàng, tham gia vai diễn trong phim giờ vàng như Hương vị tình thân hay mới đây nhất là Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha,....

Theo như chia sẻ của mẹ An Nhiên, mức cát - xê hiện tại của bé cao hơn 25 triệu đồng/giờ. Chị khẳng định bản thân không thiếu tiền và không nghèo đến mức phải bắt con đi "cày" để kiếm tiền về cho mẹ. Mà thực sự nhìn thấy được đam mê của con.

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 8
Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn "biết nói" nên 2 tuổi đã được mẹ cho bước chân vào showbiz

Chị chia sẻ: "Nếu một đứa trẻ không đam mê, chắc chắn nó sẽ không chịu hợp tác, thậm chí là khóc lóc để phản kháng và dĩ nhiên đi diễn từ năm 2 tuổi như thế thì càng là điều khó xảy ra. Nhưng An Nhiên nhà mình trộm vía là con rất chịu hợp tác, nên hoàn toàn sẽ không có chuyện mẹ bắt ép hay lạm dụng sức lao động của con".

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 9
Hiện chỉ mới 6 tuổi, Cherry An Nhiên đã được chọn mặt gửi vàng làm vedette trong nhiều show diễn thời trang, làm gương mặt đại diện đóng quảng cáo cho các nhãn hàng, tham gia vai diễn trong phim giờ vàng

Hiện tại, cát - xê mà An Nhiên nhận được sẽ được dùng đóng tiền bảo hiểm, tiền xe buýt đưa đón đến trường, quần áo và đồ dùng học tập. An Nhiên được 1 trường quốc tế tài trợ học bổng nên sẽ không tốn tiền đóng học phí, mà sẽ chỉ đóng những khoản phí phát sinh thêm, cần thiết trong quá trình con học tập. Ngoài ra, An Nhiên là một em bé rất thích làm từ thiện, nên mẹ sẽ trích một phần cát-xê cùng con tham gia các hoạt động làm từ thiện. 

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 10
Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 11
Theo như chia sẻ của mẹ An Nhiên, mức cát - xê hiện tại của bé cao hơn 25 triệu đồng/giờ

Bé gái Hà Nội có diện mạo xinh xắn như búp bê, đắt show làm mẫu ảnh, 2 tuổi đã có cát-xê 15 triệu/tháng - Ảnh 12
An Nhiên là một em bé rất thích làm từ thiện, nên mẹ sẽ trích một phần cát-xê cùng con tham gia các hoạt động làm từ thiện

Khi con đến một độ tuổi phù hợp, bé chắc chắn sẽ cho con sử dụng đồng tiền do chính con làm ra. Tuy nhiên thì bây giờ bé vẫn cần phải xin phép mẹ nếu muốn chi tiêu cho một điều gì đó, và mẹ sẽ là người hỗ trợ, phân tích cho An Nhiên hiểu việc sử dụng tiền trong trường hợp nào là hợp lý.

Mẹ Hồ Ngọc Hà U70 vẫn tự tin diện áo tắm, body khỏe khoắn khiến nhiều người ngưỡng mộ, con gái tự tin khẳng định 'giống em bé mới lớn'

Mẹ Hồ Ngọc Hà U70 vẫn tự tin diện áo tắm, body khỏe khoắn khiến nhiều người ngưỡng mộ, con gái tự tin khẳng định 'giống em bé mới lớn'

Nhờ thường xuyên tập luyện thể dục, đặc biệt là yoga nên ở tuổi 67, mẹ của Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được năng lượng trẻ trung và thân hình thon gọn.

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