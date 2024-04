Hai nàng Á hậu ra nước ngoài dưỡng thai, được “cưng như trứng” chờ đón “em bé Rồng”

Lý do cặp đôi lựa chọn IVF vì cả hai cũng đã có tuổi, lại ở xa nhau trong một thời gian dài, gặp áp lực tâm lý nên không thoải mái để mang thai tự nhiên. Bởi vậy, khi có điều kiện và khả năng, cả hai đã lựa chọn IVF để chủ động trong việc mang bầu và có thể sàng lọc chọn phôi tốt nhất cho em bé của mình.

Trong thời gian sang Mỹ dưỡng thai và chuẩn bị sinh con, siêu mẫu cho hay cô được ông xã và gia đình yêu thương hết mực, “cưng như trứng mỏng”. Cô cũng thường xuyên cùng mẹ chồng đi chợ và nấu những món ăn Việt Nam cho hợp khẩu vị và vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, từng giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008. Cùng năm, cô trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam và đại diện “chinh chiến” ở Hoa hậu Hoàn vũ 2009. Từng có thời gian dài vắng bóng trong nghề, những năm gần đây, Võ Hoàng Yến trở lại mạnh mẽ tại các sàn diễn thời trang, đồng thời làm giám khảo cho nhiều cuộc thi người mẫu, hoa hậu…

Võ Hoàng Yến và bạn trai Việt kiều yêu nhau hơn 5 năm. Anh hơn cô 12 tuổi, kinh doanh ở Mỹ. Từ khi công khai, nữ người mẫu thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu nhưng vẫn giấu mặt.

Á hậu Hoàng My

Trước đó, Á hậu Vũ Hoàng My xác nhận mang thai con đầu lòng với bạn trai bí mật. Cụ thể, ngày 3/2, Á hậu Hoàng My bất ngờ đăng ảnh tình cảm bên cạnh "nửa kia", còn có dòng chú thích ngắn gọn: "Papa". Động thái của người đẹp sinh năm 1988 khiến nhiều cư dân mạng cho rằng cô và bạn trai Việt kiều đã lên chức bố mẹ.

Á hậu Hoàng My bất ngờ đăng ảnh tình cảm bên cạnh "nửa kia", còn có dòng chú thích ngắn gọn: "Papa".

Khi thai được 32 tuần tuổi, Á hậu đã bay sang Áo để đoàn tụ cùng bạn trai, đồng thời chờ đến ngày sinh nở. Cô cũng cho hay, khoảng thời gian ở Áo, cô rất hạnh phúc vì cả bạn trai Việt kiều lẫn gia đình anh yêu thương, quan tâm, thường xuyên nếu đồ ăn bồi bổ cho cả hai mẹ con.

Hành trình mang thai của nàng hậu nhiều gian nan và không ít lo lắng. Cô quyết định có con ở tuổi 35 sau khi sang nước ngoài để tiếp nhận ca phẫu thuật hút túi nước có dung tích gần 4L ở trong ổ bụng. Vì túi nước bất thường, cô gặp nhiều khó khăn khi sinh hoạt cuộc sống đời thường, và lo lắng, bất an trong quá trình có bầu.

Trong lúc “bầu bí”, cảm xúc của nàng hậu thay đổi thất thường, có lúc vui nhưng cũng dễ bị căng thẳng. Cho đến tháng thứ 4, cô bắt đầu giữ tâm trí ôn hòa, không khó chịu bất kỳ điều gì vì sợ ảnh hưởng đến con.

Kể từ khi mang thai, Á hậu tâm sự bản thân không quá mệt mỏi, cô thường xuyên cảm nhận được sự cựa quậy khỏe mạnh của sinh linh nhỏ trong bụng. Cô cũng cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho mình niềm hạnh phúc hiện tại.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988, giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô vốn kín tiếng về đời tư và ít khi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Sau nhiều năm sống ở Israel, Hoàng My về Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Hoàng My cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My yêu thích phim ảnh. Cô từng học làm phim tại New York Film Academy (Mỹ).

Những năm gần đây, Hoàng My ngồi ghế giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.