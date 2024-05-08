5 ngày liên tiếp (9/5-14/5), 3 con giáp tiền vàng ngập két, không ai nghèo khó, giàu sang bậc nhất, hóa Rồng hóa Phượng

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần nên hạn chế mâu thuẫn, xích mích với mọi người xung quanh. Dù có khó chịu, bực bội, bạn cũng chớ nên "chuyện bé xé ra to", nếu có thể thì hãy "dĩ hòa vi quý" để không khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm cũng chẳng yên bình hơn. Bạn nên dành thời gian quan tâm đến người ấy nhiều hơn, đừng quá lạnh nhạt hoặc thờ ơ, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé. Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi sửu là một trong những tuổi may mắn nhất trong thời gian này. Theo tử vi, họ được sao cát tinh chiếu mệnh, đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Nhờ sự nỗ lực, luôn chăm chỉ và tích cực nên người tuổi Sửu rất được cấp trên trọng dụng. Thời điểm này họ gây dựng được nhiều thành quả cho bản thân. Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời điểm này họ làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Chỉ cần tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh họ sẽ trở nên vô cùng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.