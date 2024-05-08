Đúng 3 ngày tới (12/5/2024), 3 con giáp bạc vàng đầy tay, may mắn trăm bề, ba đời phú quý, hưởng lộc suốt đời

Hung tinh tác động nên tuổi Sửu rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra thay vì im lặng, tuổi Sửu cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian này nhớ cát tinh chiếu rọi, tuổi Hợi sẽ có khởi đầu thuận lợi hơn về tài lộc và sự nghiệ. Lúc này, vận mệnh của con giáp này sẽ thực sự thay đổi. Họ sẽ rẽ sang một trang mới tươi sáng và rực rỡ hơn.

Tuổi hợi rất được yêu quý và có nhiều người giúp đỡ. Họ sẽ có quý nhân phù trợ khi gặp khó khăn. Những ngày này, cát tinh độ mệnh cũng sẽ giúp tuổi Hợi may mắn hơn bội phần. Nếu gặp trở ngại, họ cũng sẽ dễ dàng vượt qua.

Với người làm công ăn lương, trong tháng này, tài chính của họ cũng rủng rỉnh hơn. Quý nhân nâng bước giúp hỗ trợ tài chính giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Càng về cuối tháng, tài lộc của họ càng phất cao vùn vụt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.