Đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ Miss Grand Thùy Tiên lên tiếng về tin đồn con gái mua giải.

Tối 4/12, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã vinh dự mang về danh hiệu danh giá cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế với ngôi vị Miss Grand International 2021. Có lẽ là thời khắc này khó có thể quên đối với fan sắc đẹp Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh số đông ủng hộ, ngay sau khi Thùy Tiên đăng quang, một số thông tin, tranh cãi kịch liệt với kết quả này cũng xuất hiện. Đáng chú ý nhất là tin đồn Thùy Tiên đã mua giải. Điều này ngay lập tức khiến không ít khán giả bức xúc, phải lên tiếng bảo vệ cho tân hoa hậu.

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trao đổi về thông tin trên, mẹ Thùy Tiên cũng có những chia sẻ về quan điểm cá nhân trước tin đồn con gái bị tố mua giải. Cụ thể, mẹ Thùy Tiên chia sẻ trên báo Ngoisao.net/VnExpress: “Tôi không hiểu được những người đặt tin đồn mua giải. Họ không tôn trọng quyết định của ban tổ chức một cuộc thi quốc tế lớn. Ban đầu, tôi buồn cho những cố gắng của con không được trân trọng.

Về sau, tôi đọc hết thông tin về con trên mạng và phần nào an tâm vì con được công chúng bảo vệ. Những người hâm mộ cũng thấy được Thùy Tiên nỗ lực thế nào suốt hành trình thi ở Thái Lan. Do vậy, tôi cố gắng không bận tâm, tập trung hỏi han và động viên con vượt qua chút sóng gió này” - bà chia sẻ.

Thuỳ Tiên thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, mẹ Thùy Tiên cũng khá hài hước khi tự nhận mình là “mẫu hậu”. Mẹ Thùy Tiên chia sẻ, ngày còn trẻ, bà cũng hay được chọc là hoa hậu và sau khi chung kết Miss Grand, bà đã có biệt danh mới là "mẫu hậu".

Được biết, hiện tại, sau khi đăng quang, Thùy Tiên đang bận rộn với nhiều công việc trong nhiệm kỳ của một tân hoa hậu tại xứ chùa vàng Thái Lan. Fan sắc đẹp Việt Nam vẫn đang rất mong chờ chào đón ngày Thùy Tiên trở về nước.

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