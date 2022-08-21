Vừa chia tay, Hương Giang 'dứt tình' bán siêu xe 8 tỷ của Matt Liu tặng, thực hư thế nào?

Hậu trường 21/08/2022 11:34

Mới đây, dân tình đã ‘soi’ ra được thông tin chiếc siêu xe 8 tỷ của Matt Liu tặng Hương Giang đã được bán đi với giá 5,8 tỷ

Thông tin Hương GiangMatt Liu gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Cụ thể, chiều 19/8, Hương Giang chia sẻ dòng trạng thái thông báo chia tay bạn trai - doanh nhân Matt Liu sau 2 năm bên nhau với nội dung “Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man!”.

Vừa chia tay, Hương Giang 'dứt tình' bán siêu xe 8 tỷ của Matt Liu tặng, thực hư thế nào? - Ảnh 1
Hương Giang thông báo chính thức chia tay Matt Liu - Ảnh: FBNV

 

Bên dưới phần bình luận, doanh nhân Matt Liu cũng nhắn gửi đến bạn gái cũ: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Được biết, trong thời gian hẹn hò, Matt Liu đã dành nhiều cử chỉ ngọt ngào cho bạn gái. Bên cạnh đó, Matt Liu còn khá "mạnh tay", chi tiền để tặng cho người yêu nhiều món quà "khủng" như chiếc túi hơn 100 triệu, siêu xe 8 tỷ...

Vừa chia tay, Hương Giang 'dứt tình' bán siêu xe 8 tỷ của Matt Liu tặng, thực hư thế nào? - Ảnh 2
Trong thời gian hẹn hò, Matt Liu đã dành nhiều cử chỉ ngọt ngào cho bạn gái - Ảnh: FBNV

 

Tuy nhiên, mới đây, dân tình đã ‘soi’ ra được thông tin chiếc siêu xe 8 tỷ nói trên đã được bán đi với giá 5,8 tỷ. Cụ thể, thời gian đăng tải bài viết là vào năm 2020, tức chưa được 1 năm kể từ ngày Hương Giang nhận xe mới.

Vừa chia tay, Hương Giang 'dứt tình' bán siêu xe 8 tỷ của Matt Liu tặng, thực hư thế nào? - Ảnh 3
Dân tình đã ‘soi’ ra được thông tin chiếc siêu xe 8 tỷ Matt Liu tặng Hương Giang đã được bán đi với giá 5,8 tỷ - Ảnh: FBNV

 

Thực hư thông tin này vẫn chưa được xác định và chờ phía Hương Giang lên tiếng. Vì thời gian gần đây, người hâm mộ cũng không thấy Hương Giang sử dụng xế hộp đắt tiền này.

 

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Hương Giang kỷ niệm 2 năm yêu nhau với Matt Liu ở sân golf, lộ hint ngày chính thức về chung 'một nhà' không còn xa?

Hương Giang đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc sánh đôi cùng Matt Liu kèm lời nhắn đầy ngọt ngào.

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Từ khóa:   Hương Giang Matt Liu vbiz

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