Vũ Hà hiếm hoi đăng ảnh ngọt ngào chúc mừng sinh nhật bà xã, không quên nhắn nhủ vợ bớt càm ràm vì điều hài hước này!

Hậu trường 25/12/2023 20:20

Những chia sẻ của Vũ Hà về cuộc hôn nhân 26 năm với bà xã thu hút nhiều sự chú ý.

Sáng ngày 25/12, trên trang cá nhân, Vũ Hà hiếm hoi đăng tải khung ảnh ngọt ngào bên bà xã để gửi lời chúc mừng tuổi mới. Kèm theo đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ chuyện hài hước giữa 2 vợ chồng và cách xưng hô đặc biệt.

Cụ thể, Vũ Hà viết: "Hôm nay là ngày sinh nhật chị xã yêu nhà em! Cầu mong cho chị xã yêu lúc nào cũng trẻ trung vui tươi hạnh phúc! Có nhiều sức khoẻ để chạy đua với em và bớt càm ràm một câu: 'Mả cha mi sao mi không già mà càng ngày mị càng trẻ! Bữa hôm thấy em có nhiều tóc bạc, cô ấy vỗ tay cười to và la lên, ha ha ha, Hà ơi mi có tóc bạc rồi, mi đã già rồi. Vui toá! Trời ơi, chồng con gì kì".

Vũ Hà hiếm hoi đăng ảnh ngọt ngào chúc mừng sinh nhật bà xã, không quên nhắn nhủ vợ bớt càm ràm vì điều hài hước này! - Ảnh 1
Sáng ngày 25/12, trên trang cá nhân, Vũ Hà hiếm hoi đăng tải khung ảnh ngọt ngào bên bà xã để gửi lời chúc mừng tuổi mới

Dưới phần bình luận, dàn sao Việt cũng đã liên tục gửi lời chúc đến bà xã Vũ Hà. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ: "Happy birthday ca sỹ Tôn nữ Huyền Vân! Thương chúc Chị luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an và nhìu may mắn nha". Ca sĩ Thanh Thảo cùng Lâm Hùng cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến "chị nhà" của Vũ Hà.

Qua một câu chúc ngắn gọn có thể thấy hôn nhân của Vũ Hà và bà xã vẫn bền chặt keo sơn. Năm 2013, anh lần đầu xác nhận có vợ khiến dư luận sốc. Bà xã anh tên Huyền Vân, sinh năm 1961, là người gốc Huế. Chị từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa ở Quảng Nam - Đà Nẵng.

Vũ Hà hiếm hoi đăng ảnh ngọt ngào chúc mừng sinh nhật bà xã, không quên nhắn nhủ vợ bớt càm ràm vì điều hài hước này! - Ảnh 2
Dưới phần bình luận, dàn sao Việt cũng đã liên tục gửi lời chúc đến bà xã Vũ Hà

Cả 2 lần đầu gặp gỡ ở một sự kiện tại Vũng Tàu, khi ấy Vũ Hà chú ý với mái tóc dài "quê quê" của Huyền Vân nên chủ động bắt chuyện. Cả hai thân thiết khi nào không hay rồi ngỏ lời yêu nhau. Khi đó, Vũ Hà mới 24 tuổi. Tính đến nay, hôn nhân của cặp đôi đã có hơn 26 năm gắn bó dù không con cái.

Trong suốt thời gian yêu đương và kết hôn, dù vấp phải nhiều sự phản đối nhưng đôi bên vẫn quyết đến được với nhau. Hậu kết hôn, Huyền Vân nghỉ hát, tập trung kinh doanh. Trong một chương trình, Vũ Hà từng tiết lộ vợ anh 3 lần hỏng thai, đến lần thứ 3 phải cắt buồng trứng, đồng nghĩa Huyền Vân không thể có con được nữa.

Vũ Hà hiếm hoi đăng ảnh ngọt ngào chúc mừng sinh nhật bà xã, không quên nhắn nhủ vợ bớt càm ràm vì điều hài hước này! - Ảnh 3
Trong suốt thời gian yêu đương và kết hôn, dù vấp phải nhiều sự phản đối nhưng đôi bên vẫn quyết đến được với nhau

Huyền Vân có đề nghị cưới vợ khác cho Vũ Hà nhưng anh không đồng ý. Sau đó, vợ chồng thống nhất nhận nuôi cháu ruột. Hiện cả hai có một đàn cháu 5 - 6 người gọi họ là "ông, bà". Vũ Hà từng nói, anh không quá nặng lòng vì xem chuyện con cái như duyên nợ. 

Vũ Hà hiếm hoi đăng ảnh ngọt ngào chúc mừng sinh nhật bà xã, không quên nhắn nhủ vợ bớt càm ràm vì điều hài hước này! - Ảnh 4
Vũ Hà từng tiết lộ vợ anh 3 lần hỏng thai, đến lần thứ 3 phải cắt buồng trứng, đồng nghĩa Huyền Vân không thể có con được nữa. Huyền Vân có đề nghị cưới vợ khác cho Vũ Hà nhưng anh không đồng ý

Vũ Hà từng nói, bí quyết của hạnh phúc là vợ anh hoàn toàn không để ý ồn ào, thị phi xung quanh chồng. "Ở nhà, tôi biết rõ vai trò của mình nên người phụ nữ mới chấp nhận ở với mình. Tôi phải là một người chồng có trách nhiệm, chăm lo cho gia đình và làm tròn nghĩa vụ như tất cả những người đàn ông khác" - anh từng chia sẻ.

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Từ khóa:   Vũ Hà ca sĩ Vũ Hà bà xã Vũ Hà

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