Vợ nghệ sĩ Vũ Thanh lần đầu kể chuyện chồng bỏ theo tình nhân suốt 4 năm, có con riêng

Hậu trường 12/01/2020 14:55

Câu chuyện của nghệ sĩ Vũ Thanh và bà xã khiến công chúng xúc động. Mọi người cảm phục sự bao dung của bà Lệ Hải trước những lỗi lầm của chồng.

Nghệ sĩ Vũ Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả trong nhiều lĩnh vực như: cải lương, diễn viên và cả hài kịch... Sau ánh hào quang sân khấu, ông đang sở hữu hạnh phúc bình dị bên người vợ hiền gắn bó hơn 30 năm.

Thế nhưng ít ai biết rằng, để có được hạnh phúc hiện tại, nghệ sĩ Vũ Thanh rất biết ơn bà xã Lệ Hải vì đã bao dung và thứ tha cho những lầm lỗi của ông.

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Nghệ sĩ Vũ Thanh hạnh phúc bên bà xã Lệ Hải - Ảnh: Internet

Trong một chương trình mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Vũ Thanh lần đầu chia sẻ về chuyện hôn nhân từng đổ vỡ. Bà Lệ Hải kể lại: "Đó là lúc cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn, ông ấy muốn đi diễn một tháng theo lời mời của bầu show để kiếm chút tiền lo cho gia đình. Lúc đó tôi buôn bán rất bận rộn, nên cũng đồng ý cho ông ấy đi một tháng, nhưng chẳng thấy ông ấy về. Rồi ông biệt tăm luôn 4 năm”.

Sau một tháng không thấy chồng quay về, bà có ý định đi tìm nhưng đành bất lực vì con còn nhỏ. Một phần vì Lệ Hải biết ông đang sống hạnh phúc với người phụ nữ khác. Ban đầu, vợ Vũ Thanh vô cùng đau khổ và hận chồng vì đã phụ tình cảm của mình. Nhưng sau đó, bà dần chấp nhận và từ bỏ cuộc hôn nhân này.

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Bà Lệ Hải khóc kể lại quá khứ chồng bỏ theo tình nhân nhiều năm - Ảnh: Internet

Khi nhìn lại quá khứ, nghệ sĩ Vũ Thanh vô cùng hối hận và thấy có lỗi với vợ con. Sau thời gian sống với tình nhân không hợp, ông rất ăn năn và muốn quay về nhưng điều kiện chưa cho phép. Bởi vậy, khi có hội ông quyết định trở về bù đắp cho vợ con. Tuy nhiên, khi chồng trở về bà Lệ Hải không còn tình cảm và thấy rất xa cách. Thế nhưng, khi nghe ông kể lại những gì đã trải qua và được gia đình khuyên nhủ nên bà đã mủi lòng, cho chồng thêm cơ hội.

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Những chia sẻ của vợ chồng nghệ sĩ về những biến cố trong cuộc sống khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh: Internet

Sau khi được tha thứ, nghệ sĩ Vũ Thanh hết lòng yêu thương vợ con và toàn tâm lo cho hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, điều khiến ông thương và trân trọng Lệ Hải chính là sự bao dung, nhân hậu. Khi biết chồng có con riêng với tình nhân, bà không ghét bỏ mà còn muốn ông đưa con riêng về chăm sóc. 

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Từ khóa:   Vũ Thanh vợ Vũ Thanh Lệ Hải

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