Vợ Lê Dương Bảo Lâm hoài nghi chồng 'gian díu mập mờ' từ lúc cô mang bầu bởi vì lý do này!

Với sự 'lột xác' ngoạn mục của chồng thì vợ Lê Dương Bảo Lâm không nghi ngờ mới là lạ.

Lê Dương Bảo Lâm hiện là một trong những cây hài phủ sóng khắp các chương trình lớn nhỏ của showbiz. Thời gian qua, khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi nam danh hài có màn giảm cân, lột xác diện mạo ngoạn mục. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cũng liên tục đăng tải nhiều bộ ảnh chất lượng gây xôn xao.

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm sắp đón chào thêm thành viên mới - Ảnh: FBNV

Mới đây, nam diễn viên hài cũng tặng khán giả một bộ ảnh mới với dòng trạng thái hài hước như mọi khi: "Đường tình anh thua nhưng đường cong không bao giờ anh photoshop". Quán quân Cười Xuyên Việt còn tái bút với cái tên "ngã ngửa": "Lee Min Ho Đồng Nai".

Lê Dương Bảo Lâm lột xác hậu giảm cân, diện mạo hiện tại nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, bà xã Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh đã lập tức chia sẻ bộ ảnh này nhưng với dòng trạng thái đầy hoang mang. Cụ thể, cô chia sẻ: "Sao từ lúc em có bầu ổng khác quá .... hay ổng có bồ rồi mấy chị?".

Có thể thấy, trong khi vợ mang bầu thì chồng lại tranh thủ chăm chút lại ngoại hình nên lo lắng của Quỳnh Quỳnh là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ bênh vực rằng vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng là trêu chọc nhau nên có thể cô ẩn ý muốn "khen khéo" chồng.

Quỳnh Quỳnh nghi chồng có bồ vì màn thay đổi diện mạo chóng mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Dạo gần đây, diện mạo của Lê Dương Bảo Lâm nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Được biết, nam diễn viên đã phải giảm số ký đáng kể để có được thân hình như hiện tại.

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