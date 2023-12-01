Trưa nay (ngày 1/12), đám tang nhạc sĩ Xuân Phương được diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sáng ngày 29/11, thông tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng tiếc thương. Anh là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Anh (Hồ Quỳnh Hương), Nếu phải xa nhau (Minh Quân), Mong ước kỷ niệm xưa (Nhóm 3A), Lời chưa nói, Lời ru cho con (Hà Trần), Người đàn bà thứ 2 (Nguyễn Ngọc Anh),... Tính đến năm 2021, nam nhạc sĩ đã viết nhạc cho tầm 60-70 bộ phim. Sáng ngày 29/11, thông tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng tiếc thương Trưa nay (ngày 1/12), đám tang nhạc sĩ Xuân Phương được diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - Trần Thánh Tông, Hà Nội. Dưới trời mưa lạnh, vợ và hai con đau buồn, khóc ngất tiễn đưa linh cữu của anh về nơi an nghỉ.

Trưa nay (ngày 1/12), đám tang nhạc sĩ Xuân Phương được diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - Trần Thánh Tông, Hà Nội Bức ảnh anh mặc quân phục được chọn làm di ảnh bởi anh có nhiều năm công tác tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tập trung việc giảng dạy ở những năm cuối đời. Nhạc sĩ Xuân Phương mắc bệnh ung thư nhưng anh quyết định giấu bệnh với bạn bè.

Người thân khóc nghẹn, gương mặt thất thần suốt tang lễ Cách đây một tuần, đồng nghiệp mới hay tin nhạc sĩ mắc bạo bệnh nhưng chưa kịp đến thăm thì anh đã ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sau lễ viếng và lễ truy điệu, thi hài nhạc sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ.



Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - người thể hiện thành công ca khúc "Anh" tới viếng nhạc sĩ Xuân Phương Trên trang cá nhân, Diva Mỹ Linh không nén được xúc động mà chia sẻ: "Vĩnh biệt nhạc sĩ Xuân Phương! Biết là đời sống không ai nói trước được điều gì mà sao vẫn thắt lòng nghe tin dữ. Nhớ một người anh em cũng thời 7X. Lại một cánh chim nữa bay đi! Mong anh yên nghỉ!". Người vợ nhìn mặt nhạc sĩ lần cuối MC Thảo Vân cũng không khỏi bàng hoàng khi nhận tin dữ: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại… Bàng hoàng khi nghe tin nhạc sĩ Xuân Phương ra đi. Mình cũng có một số lần làm việc với Phương, lúc thì chung chương trình nào đó, lúc thì mời Phương về ĐHQGHN làm giám khảo Liên hoan văn nghệ.

Sau lễ viếng, thi hài nhạc sĩ Xuân Phương sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức vĩnh hằng viên (Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ). Lễ đưa tang diễn ra vào hồi 12h30 cùng ngày Xuân Phương là nhạc sĩ tài năng với nhiều ca khúc được yêu thích “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Anh”, “Lời ru cho con”, “Nếu phải xa nhau”… Chàng trai hiền lành, nhỏ nhẹ, khiêm nhường ấy thế là đã đi xa rồi… Ước sao thời gian quay trở lại, như em đã viết những lời bài hát đầy mênh mang ấy. An nghỉ nhé Phương…".

Trước khi ra đi đột ngột ở tuổi 50, nhạc sĩ Xuân Phương giấu kín việc bị bệnh: Diva Mỹ Linh xót xa 'lại 1 cánh chim nữa bay đi...' "Vĩnh biệt nhạc sĩ Xuân Phương! Biết là đời sống không ai nói trước được điều gì mà sao vẫn thắt lòng nghe tin dữ. Nhớ một người anh em cũng thời 7X. Lại một cánh chim nữa bay đi! Mong anh yên nghỉ!", Diva Mỹ Linh không nén được xúc động trước sự ra đi đột ngột của nam nhạc sĩ Xuân Phương.

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