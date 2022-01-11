Võ Hạ Trâm “than trời” vì con gái lai Ấn càng lớn càng giống con trai: “Mình nhớ là đẻ con gái mà”

Càng lớn, ái nữ lai Ấn nhà Võ Hạ Trâm càng giống bố như đúc nên ngoại hình trông có phần giống con trai, điều này khiến nữ ca sĩ không khỏi "hoang mang cực độ".

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm mới đây đã khiến cư dư mạng phải bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc vô cùng hài hước của gia đình nhỏ. Theo đó, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc siêu cưng của con gái, đồng thời “than trời” vì con gái trông rất giống con trai. Nữ ca sĩ viết: "Mình nhớ mình đẻ con gái mà sao giờ em nó y như con trai vậy trời?". Trong loạt ảnh, có thể thấy, với các đường nét lai từ bố người Ấn như:nước da ngăm, đôi mắt to tròn, chiếc đầu trọc lóc… khiến cho ái nữ nhà Võ Hạ Trâm trông có phần giống con trai nhiều hơn.

Dù mẹ bỉm than trời vì con gái giống con trai nhưng bên dưới bình luận, nhiều người vẫn liên tục dành lời khen ngợi cho ái nữ lai Ấn nhà Võ Hạ Trâm. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng không quên ngợi khen cách chăm con của Võ Hạ Trâm vì bé Moon trông rất bụ bẫm, đáng yêu. Từ ngày con gái chào đời, Võ Hạ Trâm nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách “hội những bà mẹ nghiện con”. Trên MXH, nữ ca sĩ rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bé Moon và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Con gái Võ Hạ Trâm tên thật Chaudhary Vaishali Tây Phương là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ với chồng doanh nhân người Ấn Độ tên Vikas. Được biết, từ khi mang bầu con gái cho đến nay, Võ Hạ Trâm vẫn giữ việc ăn chay trường. Mặc dù vậy, với chế độ ăn chay khoa học, Võ Hạ Trâm cho biết con gái rất khỏe mạnh. Hiện tại, nhóc tỳ 5 tháng tuổi và nặng 8kg, bụ bẫm và xinh xắn. Thời gian này Võ Hạ Trâm dành nhiều thời chăm sóc cho con gái. Nữ ca sĩ cho biết quãng thời gian làm mẹ bỉm của mình dù có phần vất vả nhưng vẫn rất vui và hạnh phúc vì luôn có ông xã và gia đình bên cạnh hỗ trợ. Vì dịch bệnh, Võ Hạ Trâm chưa thể đưa con gái về Ấn Độ để thăm gia đình nội. Giọng ca “Nhà anh trên đỉnh cheo leo” đang rất mong chờ ngày được đưa con gái về đoàn tụ gia đình nội. (Ảnh: FBNV)

Phản ứng không thể bất ngờ hơn của tiểu công chúa nhà Võ Hạ Trâm khi nghe bố Ấn Độ nói chuyện bằng tiếng Việt với mình Mới đây chồng Ấn Độ của ca sĩ Võ Hạ Trâm trổ tài bằng màn nói tiếng Việt cùng con gái 3 tháng tuổi, nhưng cái kết lại khiến CĐM không thể nào nhịn được cười.

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