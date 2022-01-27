Vợ cũ Hoàng Anh xóc xiểm, ấm ức về tiền chu cấp cho con, nhắn nhủ cực thâm thúy đến chồng cũ

Hậu trường 27/01/2022 20:30

Động thái mới của Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh được cho là đang móc mỉa chuyện nam diễn viên chu cấp cho con sau ly hôn, thậm chí cô còn "mượn lời" của bạn bè để xóc xiểm luôn "tình mới" của chồng cũ.

Dù đã ly hôn được một thời gian nhưng những câu chuyện "đấu tố", móc mỉa nhau giữa diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Như được cho là có động thái ẩn ý chuyện tiền chu cấp cho con của nam diễn viên, thậm chí, cô còn mượn lời của bạn bè xóc xiểm luôn "tình mới" của chồng cũ. 

Vợ cũ Hoàng Anh xóc xiểm, ấm ức về tiền chu cấp cho con, nhắn nhủ cực thâm thúy đến chồng cũ - Ảnh 1

Cụ thể, sự việc bắt nguồn từ chia sẻ của một người bạn Quỳnh Như. Theo đó, trên MXH, người này chia sẻ 1 đoạn clip Hoàng Anh sánh đôi tình tin đồn Thắm Bebe với lời lẽ xóc xiểm, đòi tiền chu cấp cho con gái thay Quỳnh Như: "Cặp đôi thị phi. Chị Thắm ơi, sao chị không trả lương cho Hoàng Anh, để anh ta có tiền chu cấp cho con của anh ta vậy? Chị Thắm ơi, bớ chị Thắm à" - bạn của Quỳnh Như viết.

Vợ cũ Hoàng Anh xóc xiểm, ấm ức về tiền chu cấp cho con, nhắn nhủ cực thâm thúy đến chồng cũ - Ảnh 2

Bên dưới bình luận, vợ cũ của Hoàng Anh cũng có hành động "góp vui" khi kêu gọi mọi người vào đọc bình luận việc Hoàng Anh bị CĐM công kích. Dù không trực tiếp lên tiếng, thế nhưng động thái của Quỳnh Như được cho là đang ngầm mượn lời của bạn bè để tố Hoàng Anh chuyện tiền chu cấp cho con, mà chỉ mải mê "tay trong tay" với người tình. 

Vợ cũ Hoàng Anh xóc xiểm, ấm ức về tiền chu cấp cho con, nhắn nhủ cực thâm thúy đến chồng cũ - Ảnh 3

Trước đó, thời điểm sau khi công khai ly hôn, Quỳnh Như từng lên tiếng tố Hoàng Anh không chu cấp tiền nuôi con. Liên tục bị phía vợ cũ tố không làm tròn trách nhiệm với con cái, giữa tháng 7/2021, Hoàng Anh livestream khẳng định ngày 23/8/2021, anh và Quỳnh Như sẽ ra tòa. Lúc đó tòa sẽ ấn định tiền chu cấp anh gửi hàng tháng cho con là bao nhiêu, sau đó chấp hành đầy đủ.

Vợ cũ Hoàng Anh xóc xiểm, ấm ức về tiền chu cấp cho con, nhắn nhủ cực thâm thúy đến chồng cũ - Ảnh 4

Đến tháng 11/2021, Quỳnh Như cho biết Hoàng Anh thông báo sẽ "trả góp" tiền nuôi con. Cụ thể, Hoàng Anh sẽ phải chu cấp cho con gái 500 USD theo thỏa thuận và 100 USD tiền trả góp, tổng 600 USD tiền cấp dưỡng mỗi tháng. Sau khi thỏa thuận xong, Hoàng Anh bắt đầu gửi 600 USD cho con vào tháng 9/2021. Thế nhưng đến tháng 10, nam diễn viên xin được trả 2 lần/tháng, mỗi lần 300 USD vào ngày 1 và 15 của mỗi tháng, thay vì đưa 1 lần luôn 600 USD.

Vợ cũ Hoàng Anh xóc xiểm, ấm ức về tiền chu cấp cho con, nhắn nhủ cực thâm thúy đến chồng cũ - Ảnh 5

Ở thời điểm hiện tại, chuyện ly hôn của Hoàng Anh và Quỳnh Như khiến nhiều người phải ngán ngẩm với những câu chuyện đấu tố qua lại. Về phía Quỳnh Như, vừa qua, cô cho biết mình đã tìm thấy hạnh phúc mới bên bạn trai Việt kiều có cùng hoàn cảnh, cả 2 đã hẹn hò được khoảng 6 tháng. Về phía Hoàng Anh, anh liên tục xuất hiện và sánh đôi tình tứ bên Thắm Bebe nhưng phủ nhận chuyện hẹn hò. 

Vợ cũ Hoàng Anh 'tình bể bình' bên một người đàn ông giấu mặt sau một năm ly hôn đầy 'bão tố'

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Quỳnh Như - vợ cũ diễn viên Hoàng Anh hẹn hò bên bạn trai Việt kiều được sáu tháng, thấu hiểu vì cùng hoàn cảnh.

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