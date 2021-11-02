Vợ cũ Hoài Lâm tự tay tổ chức sinh nhật cho con gái nhỏ, đáng chú ý 'tình cũ' và 'tình mới' đều không thấy tăm hơi

Tối 1/11, Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm tổ chức sinh nhật cho cô công chúa nhỏ là bé Cún. Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 nên cô chỉ mời vài người thân trong nhà đến chung vui với bé. Cindy Lư còn cất công trang trí không gian tiệc sinh nhật rất dễ thương cho con gái.

Trên trang cá nhân, Cindy Lư hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã nhớ đến sinh nhật con gái của cô: "Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người đã gửi đến Cún ạ. Cám ơn các món quà của những người thân yêu. Cám ơn cả nhà đã cùng mami con làm buổi sinh nhật nho nhỏ cho con, cám ơn mọi người vì đã yêu thương và quan tâm đến chị em con. P/S: Ngày mai cậu ba con sẽ up vlog sinh nhật nha cô chú ơi".