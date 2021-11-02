Vợ cũ Hoài Lâm tự tay tổ chức sinh nhật cho con gái nhỏ, đáng chú ý 'tình cũ' và 'tình mới' đều không thấy tăm hơi

Vì tình hình dịch Covid-19 nên Cindy Lư chỉ mời vài người thân trong nhà đến chung vui với bé
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Tối 1/11, Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm tổ chức sinh nhật cho cô công chúa nhỏ là bé Cún. Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 nên cô chỉ mời vài người thân trong nhà đến chung vui với bé. Cindy Lư còn cất công trang trí không gian tiệc sinh nhật rất dễ thương cho con gái.
Trên trang cá nhân, Cindy Lư hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã nhớ đến sinh nhật con gái của cô: "Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người đã gửi đến Cún ạ. Cám ơn các món quà của những người thân yêu. Cám ơn cả nhà đã cùng mami con làm buổi sinh nhật nho nhỏ cho con, cám ơn mọi người vì đã yêu thương và quan tâm đến chị em con. P/S: Ngày mai cậu ba con sẽ up vlog sinh nhật nha cô chú ơi".
Tuy nhiên, một điều đáng chú ý hơn hết là phía Hoài Lâm không thấy tăm hơi hay có động thái gì trong ngày sinh nhật của con gái mặc dù thời gian qua, nam ca sĩ đã hồi phục về sức khỏe lẫn tinh thần.
Bởi thế, nhiều khán giả cho rằng nếu đang ở quê nhà Vĩnh Long chưa thể kịp lên TP.HCM thì anh cũng có thể gửi lời chúc mừng hay có chia sẻ trên trang cá nhân dành cho con gái của mình. Không chỉ Hoài Lâm mà ngay cả tình mới của Cindy Lư là ca, nhạc sĩ Đạt G cũng không xuất hiện.
Chỉ trên story Instagram của Đạt G để lại dòng chia sẻ: "Sinh nhật mau lớn nha con gái". Nhiều cư dân mạng cho rằng, nam ca sĩ đang ẩn ý gửi lời chúc mừng tới con gái của Cindy Lư và Hoài Lâm. Thời gian trước đó, vợ cũ Hoài Lâm và Đạt G từng vướng tin đồn "đường ai nấy đi" vì đã bỏ theo dõi nhau trên Instagram. Từ đó đến nay, Cindy Lư và Đạt G chưa từng lên tiếng trước nghi vấn này.