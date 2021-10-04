Netizen 'tá hỏa' với diện mạo mới của Hoài Lâm, nghỉ dịch quá lâu nên phát tướng trông thấy?

Hậu trường 04/10/2021 12:24

Dân mạng đang 'rần rần' với bức ảnh gần đây của nam ca sĩ Hoài Lâm vì ngoại hình khác lạ.

Sau khi chính thức "đường ai nấy đi" với Cindy Lư, giờ đây ca sĩ Hoài Lâm đã thoải mái hơn với cuộc sống hiện tại của mình. Hiện nay, giọng ca "Hoa nở không màu" hầu như không tham gia các hoạt động giải trí, tuy nhiên anh vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường trên trang cá nhân.

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 Hình ảnh gần đây vui vẻ bên bạn bè của Hoài Lâm.

Trong đó, netizen rất chú ý đến diện mạo gần đây của Hoài Lâm vì có phần thay đổi rõ rệt. Trong một bức ảnh nam ca sĩ chụp ảnh cùng một vài người bạn, dân mạng chợt nhận ra Hoài Lâm đã phát tướng trông thấy. Điều này không những không bị netizen chê bai mà nhiều người còn tỏ ra thích thú với hình ảnh "mới lạ" này của nam ca sĩ nổi danh.

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 Bạn có nhận ra Hoài Lâm là ai trong bức ảnh này?
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Cách đây không lâu, Hoài Lâm cũng tự "dìm hàng" mình với khoảnh khắc khoe "cằm nọng" trên sóng livestream. Dù không còn chăm chút vào ngoại hình như những ngày thường xuyên "chạy show", thế nhưng màn tăng cân gần đây của Hoài Lâm lại nhận nhiều phản hồi tích cực.

Đông đảo khán giả cho rằng nam ca sĩ "Buồn làm chi em ơi" đã cân bằng lại cuộc sống, trở lại những ngày tháng vui vẻ, không lo nghĩ quá nhiều.

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Bức ảnh được netizen khen Hoài Lâm đáng yêu với chiếc 'cằm nọng'. 

Trong thời gian gần đây, Hoài Lâm cũng liên tục livestream giao lưu với người hâm mộ. Nam ca sĩ thường cover nhiều bài hát của nhiều ca sĩ khác được khán giả ủng hộ.

Ảnh: Tổng hợp

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