Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng của bà xã Chí Tài sau gần 1 năm trải qua biến cố lớn: Một chi tiết khiến CĐM ngậm ngùi, xót xa

Trong một bài đăng mới đây của Trizzie Phương Trinh , ca sĩ Phương Loan cho biết bản thân vẫn hụt hẫng và bật khóc nức nở khi nhìn vào di ảnh chồng.

Cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ vô cùng êm ấp, viên mãn của danh hài Chí Tài và ca sĩ Phương Loan từng khiến nhiều khán giả hâm mộ. Gần 1 năm trải qua biến cố lớn, ca sĩ Phương Loan nay đã cân bằng lại cuộc sống nhưng nỗi nhớ thương chồng chưa bao giờ vơi đi.

Hỏi chị, chị học mấy kiểu tạo dáng này ở đâu vậy? Chị cười trả lời, từ anh Tài chứ ở đâu. Đi với chị chỉ có vài giờ ngắn ngủi nhưng cảm xúc cứ vui buồn lẫn lộn. Vui vì chị rất hồn nhiên. Khi chị kể chuyện chị có thể làm bất cứ ai đang buồn cũng phải cười.

Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng kiều tâm sự: "Mỗi lần chụp hình với chị bé Heo là ít khi có cái hình nào đứng ngay ngắn. Chị bắt tạo dáng đủ kiểu, những kiểu chụp hình rất ư là xì tin mà không biết nguồn gốc nó đến từ đâu.

Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc chị làm cho tim mình thót lại khi chị chia sẻ về anh Tài. Chị kể, có những hôm chị đi làm về, chị không lên lầu mà ngồi trên cầu thang, nhìn lên bàn thờ anh Tài rồi khóc một mình. Khóc xong tự an ủi mình là phải vui lên, không được khóc nữa.

Không biết đến khi nào nỗi đau của chị mới nguôi ngoai, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và mong sao chị được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa, gia đình, bạn bè và người hâm mộ".

Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của Trizzie Phương Trinh khiến nhiều khán gải không khỏi xúc động trước tình yêu mà ca sĩ Phương Loan dành cho chồng. Trước đó, trong một lần viếng mộ ông xã cùng vợ chồng danh hài Việt Hương, nữ ca sĩ từng tiết lộ đã chuẩn bị sẵn nơi an táng cho mình cạnh chồng. "Bé Heo" tâm sự về cuộc sống hậu biến cố tang thương khiến Việt Hương không cầm được nước mắt.

Ca sĩ Phương Loan tiết lộ đã chuẩn bị nơi an táng cho mình khiến nhiều người xót xa - Ảnh chụp màn hình

Ca sĩ Phương Loan nói: "Bé Heo bây giờ ổn vì được sự yêu thương của gia đình, người thân. Bé Heo vẫn khoẻ nên mọi người yên tâm. Bé Heo cứ nghĩ là anh đi về 1 một nơi an bình nào đó. Anh luôn muốn bé Heo vui nên bé Heo không có khóc, nếu có cũng phải trốn vào 1 góc để anh không nhìn thấy. Mọi người như Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm,... rất quan tâm bé Heo".