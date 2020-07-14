Vợ chồng Việt Hương ngọt ngào kỷ niệm 14 năm bên nhau, dân tình đổ dồn sự chú ý vào con gái cưng

Việt Hương và Hoài Phương cùng nhau tổ chức bữa tiệc ấm áp chúc mừng 14 năm bên nhau. Cặp đôi hạnh phúc chụp ảnh kỷ niệm cùng con gái.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, danh hài Việt Hương còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ vừa tổ chức tiệc thân mật tại Mỹ kỷ niệm 14 năm bên nhau. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Việt Hương và Hoài Phương không làm tiệc linh đình mà chỉ tổ chức đơn giản tại nhà. Trong không gian ấm cúng, cặp đôi cùng nhau thổi nến cắt bánh trước sự chúc mừng của một vài khách mời thân thiết.

Vợ chồng Việt Hương kỷ niệm 14 năm bên nhau tại nhà riêng - Ảnh: FB Bé Elyza Phương Vy thu hút sự chú ý của công chúng bởi diện mạo cao lớn phổng phao ở tuổi 11 - Ảnh: FB Dù bố mẹ không đặt áp lực chuyện học nhưng con gái Việt Hương vẫn đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập và hoạt động năng khiếu - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương hạnh phúc viết lời yêu thương đến bà xã: "14 năm qua mình đã tiến một bước xa về mọi mặt. Nhưng điều quan trọng là hình như mình càng yêu thương nhau hơn. Anh biết anh có những điều chưa làm em hoàn toàn hài lòng. Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để em không phải phiền lòng vì... Anh yêu em nhiều lắm'. Hơn 10 năm chung sống, Hoài Phương vẫn dành tình cảm lớn cho vợ và kỷ niệm tình yêu một cách lãng mạn, ngọt ngào.

Vợ chồng nghệ sĩ mời một vài người bạn thân đến dự tiệc ở nhà riêng tại Mỹ - Ảnh: FB Nghệ sĩ Hoài Tâm (áo trắng) đến chúc mừng đồng nghiệp - Ảnh: FB Hoài Phương nổi tiếng là ông chồng mẫu mực của showbiz. Anh thay vợ chăm sóc, nuôi dạy bé Elyza những lúc bà xã lưu diễn xa nhà. Nam nhạc sĩ đảm nhận vai trò của cả bố và mẹ, dạy con gái nấu ăn, may vá và những kỹ năng sống cơ bản để cô bé có thể tự lo cho bản thân. Riêng Việt Hương, cô chủ yếu hoạt động ở Việt Nam nên thời gian bên chồng con không nhiều. Tuy nhiên, vào những dịp đặc biệt hay lễ Tết, cô sẽ không nhận show mà dành thời gian cho gia đình.

Việt Hương gay gắt mắng 'thứ không có giáo dục', chuyện gì khiến cô tức giận đến vậy? Danh hài Việt Hương vô cùng bức xúc khi một số kẻ xấu lập Facebook giả với mục đích công kích, chia rẽ những thành viên trong FC của cô.

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