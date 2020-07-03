Danh hài Việt Hương vô cùng bức xúc khi một số kẻ xấu lập Facebook giả với mục đích công kích, chia rẽ những thành viên trong FC của cô.

Ít giờ trước, danh hài Việt Hương thu hút sự chú ý khi đăng tải status với thái độ vô cùng bức xúc. Nữ nghệ sĩ phẫn nộ vì bị kẻ xấu giả làm fan và nhắn tin cho những người hâm mộ của cô nhằm công kích, chia rẽ nội bộ FC. Người này tự nhận là "con má Hương" và nhắn tin chửi fan chân chính của bà xã nhạc sĩ Hoài Phương.

Việt Hương viết trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Việt Hương bức xúc: "Sao lại có thứ fan gì mà không có giáo dục vậy ta, tự nhiên đi chửi fan của Việt Hương, tự cào mặt ăn vạ như Phèo, còn để là Con Má Hương. Con lạy các mẹ cho con và tất cả khán giả văn minh của con yên ổn. Từ 1991 đến nay em luôn chấp tay cám ơn khán giả đã cho em ngày hôm nay, ai cũng là khán giả em. Xin đừng ai làm phiền khán giả em". Nữ nghệ sĩ còn công khai tin nhắn của người này để cảnh báo fan không nên bị kẻ xấu công kích.

Loạt tin nhắn của kẻ giả mạo: "Tưởng chụp được vài ba tấm ảnh, được lên báo là hãnh diện lắm chắc. Được chụp vài ba tấm ảnh với má (Việt Hương) mà ảo tưởng"; "Ủa chị đang nghĩ là chị kết thân được với má Hương hả? Vài ba món quà của chị mà chị tưởng giành được tình cảm của má Hương à. Tính dùng mối quan hệ để lấn sân showbiz hả chị"...



Vốn là người thẳng tính, nữ nghệ sĩ từng nhiều lần 'phản pháo' những người nói xấu mình - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Việt Hương thu hút sự quan tâm của đông đảo fan. Người hâm mộ động viên cô: "Em nghĩ chỉ 1 số ít các bạn nhỏ hành xử thiếu suy nghĩ, chứ đã là fan chân chính thì thấy ai thương chị Hương thì sẽ mừng chứ không ganh ghét và hành xử kém văn minh đâu chị! Chị đừng bận lòng nha chị".

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