Vợ chồng Thanh Hằng hiếm hoi cùng nhau tham dự sự kiện, loạt cử chỉ để lộ rõ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc!

Được ông xã tháp tùng tại sự kiện, Thanh Hằng cũng được nhận xét đằm thắm, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tối ngày 22/10, siêu mẫu Thanh Hằng đã chính thức công khai chú rể của mình trong lễ cưới long trọng tại TP.HCM. Từ ngày về chung một nhà, người đẹp cũng chăm chỉ khoe khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm bên ông xã trên mạng xã hội. Từ ngày về chung một nhà, người đẹp cũng chăm chỉ khoe khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm bên ông xã trên mạng xã hội Mới đây nhất, cặp đôi hiếm hoi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện giải trí. Vợ chồng Thanh Hằng thoải mái trò chuyện giao lưu với các nghệ sĩ và truyền thông. Trên trang cá nhân, "chị đại" làng mẫu đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc bên ông xã nhạc trưởng trong dự sự kiện. Được ông xã tháp tùng, Thanh Hằng cũng được nhận xét đằm thắm, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Mới đây nhất, cặp đôi hiếm hoi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện giải trí. Vợ chồng Thanh Hằng thoải mái trò chuyện giao lưu với các nghệ sĩ và truyền thông Đáng chú ý, khi được Thanh Hằng hỏi hôm nay ai đẹp nhất, ông xã nhạc trưởng Trần Nhật Minh liền trả lời với khuôn mặt đầy tự hào: "Vợ anh đẹp nhất". Trước câu nói của ông xã, Thanh Hằng thích thú cười phá lên. Màn tương tác giữa vợ chồng son khiến cư dân mạng không khỏi phấn khích, chia sẻ liên tục. Ông xã nhạc trưởng không ngại dành lời có cánh cho Thanh Hằng Trước đó, chia sẻ về cuộc sống của cô dâu mới, Thanh Hằng từng cho biết cô và ông xã hiện sống tại biệt thự riêng của mình. Nữ siêu mẫu cảm thấy may mắn khi người bạn đời có sự thấu hiểu, đồng cảm, tương tác qua lại.

"Chúng tôi thống nhất nếu vợ chồng có khúc mắc thì nên trao đổi trực tiếp, ngay trong lúc đó chứ đừng để mọi thứ tích tụ. Bởi nếu đã tích tụ lâu ngày thì khó hòa giải, cả hai có thể trao đổi thẳng thắn rồi tìm cách dung hòa ở điểm giữa để ai cũng vui vẻ" - cô cho hay. Khi được Thanh Hằng hỏi hôm nay ai đẹp nhất, ông xã nhạc trưởng Trần Nhật Minh liền trả lời với khuôn mặt đầy tự hào: "Vợ anh đẹp nhất" Khi được hỏi hai vợ chồng đã đi trăng mật sau đám cưới hay chưa, người đẹp nói: “Trăng mật là kéo dài từ nay đến suốt đời chứ không phải quy định rằng cứ sau đám cưới mới là trăng mật. Tôi cho rằng dù đi đâu mà cứ ở bên nhau là tuần trăng mật rồi”. Thanh Hằng tung bộ ảnh kỉ niệm 1 tháng kết hôn Trong lần đi diễn tại Hà Nội vừa qua, Thanh Hằng được chồng tháp tùng tận nơi. Người đẹp ngại ngùng chia sẻ: “Thực sự tôi vẫn chưa quen gọi anh ấy là chồng. Lúc yêu nhau thì tôi vẫn hay gọi bằng anh, nhưng giờ thì đã thành chồng mình rồi”. Trần Nhật Minh cũng dành thời gian hộ tống bà xã trong công việc sau khi về chung một nhà Về chuyện có con, Thanh Hằng nói cô muốn thuận theo tự nhiên. “Chuyện con cái là phải thuận theo tự nhiên, khi mình đã cảm thấy chín chắn và có sự chuẩn bị cho tương lai. Bên cạnh đó, hiện tại có nhiều phương pháp khoa học và hiệu quả, mình sẽ chủ động được nhiều thứ” - cô nói.

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