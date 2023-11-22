Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới

Hậu trường 22/11/2023 19:50

Khoảnh khắc 'tình bể bình' của Thanh Hằng và chồng khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa.

Trưa 22/11, tròn 1 tháng sau ngày tổ chức hôn lễ, siêu mẫu Thanh Hằng đã đăng tải loạt khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên cạnh chồng nhạc trưởng. Cụ thể, "chị đại làng mốt Việt" viết: "Cũng 1 tháng rồi ha. Ông vác tui đi đâu vậy trời?". 

Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 1
Trưa 22/11, tròn 1 tháng sau ngày tổ chức hôn lễ, siêu mẫu Thanh Hằng đã đăng tải loạt khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên cạnh chồng nhạc trưởng.

Theo đó, trong loạt ảnh Thanh Hằng lộ rõ nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc bên cạnh ông xã là nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Dân tình còn "đứng ngồi không yên" với những cử chỉ đáng yêu, vô cùng thân mật của cả hai dành cho nhau.

Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 2
 Dân tình còn "đứng ngồi không yên" với những cử chỉ đáng yêu, vô cùng thân mật của cả hai dành cho nhau.

Nếu theo dõi trang cá nhân của nàng siêu mẫu thường xuyên, bạn có thể nhận thấy cô nàng dành nhiều thời gian để vun vén tổ ấm. Chân dài 8x thường chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, ra dáng "vợ đảm" khi nấu món ngon dành cho chồng, cùng nhau tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son".

Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 3
Chân dài 8x thường chia sẻ những khoảnh khắc bình yên, ra dáng "vợ đảm" khi nấu món ngon dành cho chồng.

Tối 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của gia đình, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Lan Khuê, Hương Giang, Công Trí, Lương Mạnh Hải,... cùng các học trò đã có mặt trong ngày trọng đại của Thanh Hằng.

Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 4

Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 5

Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 6
Tối 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã diễn ra tại TP.HCM
Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 7
Hôn lễ có sự góp mặt của gia đình, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Thanh Hằng sinh năm 1983, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Sau đó, người đẹp ghi dấu trên sàn diễn thời trang và khẳng định vị thế siêu mẫu hàng đầu Việt Nam. Nàng mẫu cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh như: Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ, Mẹ chồng, Chị chị em em..

Thanh Hằng tung ảnh cực tình bên chồng nhạc trưởng sau 1 tháng tổ chức đám cưới - Ảnh 8
Thanh Hằng sinh năm 1983, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim.
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