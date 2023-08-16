Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt!

Hậu trường 16/08/2023 14:29

Địa điểm check-in của cặp đôi lần này chính là tại góc cầu thang nằm trong biệt thự triệu đô. Đây cũng là góc "sống ảo" ưa thích của bà mẹ ba con.

Sau hơn 10 năm làm dâu hào môn, Hà Tăng rút khỏi showbiz và tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Trên trang cá nhân, người đẹp vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng doanh nhân và 3 nhóc tỳ trong ngôi biệt thự dát vàng.

Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt! - Ảnh 1
Hà Tăng từng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước độ bề thế của căn nhà bạc tỷ mỗi khi đăng hình ảnh "sống ảo"

Hà Tăng từng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước độ bề thế của căn nhà bạc tỷ mỗi khi đăng hình ảnh "sống ảo". Mới đây, trưa ngày 16/8, Hà Tăng vừa chia sẻ đoạn video diện đồ "ton sur ton' với ông xã. Dù clip vài giây ngắn ngủi thế nhưng khoảnh khắc nhí nhố, đáng yêu khi tạo dáng "say hi" của Hà Tăng - Louis Nguyễn khiến dân tình không khỏi thích thú.

Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt! - Ảnh 2
Trưa ngày 16/8, Hà Tăng vừa chia sẻ đoạn video diện đồ "ton sur ton' với ông xã

Địa điểm check-in của cặp đôi lần này chính là tại góc cầu thang nằm trong biệt thự triệu đô. Đây cũng là góc "sống ảo" ưa thích của bà mẹ ba con. Không gian này với tường màu trắng cùng sàn gỗ và nền cầu thang có tông màu đen đối lập khiến những bức hình càng bắt mắt. Bên dưới bình luận, khán giả và bạn bè đều ồ ạt gửi lời khen ngợi về sự đẹp đôi của Hà Tăng và ông xã.

Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt! - Ảnh 3
Hoa hậu Phương Khánh gửi lời khen đến đôi vợ chồng

Theo tìm hiểu, Hà Tăng và Louis Nguyễn đang sinh sống trong cơ ngơi bề thế ở khu đất đắt đỏ tại TP.HCM. Nhà của vợ chồng "ngọc nữ" từng được nhiều người định giá lên đến hàng triệu đô vì có diện tích lớn và sang xịn.

Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt! - Ảnh 4
Có thể thấy, góc cầu thang cũng là góc "sống ảo" ưa thích của bà mẹ ba con

Biệt thự của Hà Tăng có màu trắng chủ đạo tạo nên tổng thể sáng sủa, sang trọng. Hà Tăng dùng một diện tích lớn bên trong biệt thự để cải tạo thành vườn rau, hoa và cây ăn quả. Trên trang cá nhân, mẹ bỉm nhiều lần khoe có thể thu hoạch ổi, xoài ngay tại căn biệt thự trắng giữa lòng thành phố. Mỗi dịp Tết đến, Hà Tăng biến sân vườn ngập tràn hoa thành góc chụp ảnh xịn xò cho cả gia đình. Đặc biệt, khuôn viên này cũng là nơi Hà Tăng và chồng từng tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm cách đây không lâu.Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt! - Ảnh 5

Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt! - Ảnh 6
Biệt thự của Hà Tăng có màu trắng chủ đạo tạo nên tổng thể sáng sủa, sang trọng. Hà Tăng dùng một diện tích lớn bên trong biệt thự để cải tạo thành vườn rau, hoa và cây ăn quả
Vợ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà nhí nhố lên đồ 'sống ảo' trong biệt thự triệu đô, fan thích thú thả tim ồ ạt! - Ảnh 7
Sau hơn 1 thập kỉ về chung một nhà, tổ ấm của cặp đôi hiện có 3 nhóc tỳ "đủ nếp, đủ tẻ" gồm anh hai Richard, chị ba Chloe và cậu út Mason

Sau hơn 1 thập kỉ về chung một nhà, tổ ấm của cặp đôi hiện có 3 nhóc tỳ "đủ nếp, đủ tẻ" gồm anh hai Richard, chị ba Chloe và cậu út Mason. Dù bận rộn công việc, Hà Tăng và Louis Nguyễn vẫn dành thời gian để cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ và đưa các nhóc tỳ du lịch. 

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