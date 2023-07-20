Con sinh ra đã ở 'vạch đích' nhưng Tăng Thanh Hà có cách dạy con khác biệt khiến nhiều người ngưỡng mộ

Không ít những lần dân mạng phải tấm tắc khen ngợi nhóc tì nhà Tăng Thanh Hà bởi sự thông minh, hiểu chuyện và độc lập vô cùng.

Năm 2012, khi đang ở thời đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà quyết định từ bỏ hào quang và lên xe hoa cùng thiếu gia Louis Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Hậu kết hôn, "ngọc nữ màn ảnh Việt" cũng lui về chăm sóc gia đình nhỏ và bắt đầu thời gian vào công việc kinh doanh. Sau hơn thập kỉ năm làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà đã có 3 nhóc tỳ cực kỳ đáng yêu.

Sau hơn thập kỉ năm làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà đã có 3 nhóc tỳ cực kỳ đáng yêu Con của Tăng Thanh Hà được người hâm mộ ví von là "ngậm thìa vàng" từ vạch bắt đầu. Thế nhưng nữ diễn viên lại không ít lần khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách dạy con cực hiện đại, khoa học.

Nữ diễn viên lại không ít lần khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách dạy con cực hiện đại, khoa học Qua những lần khoe con hiếm hoi trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng đủ thấy các con của Hà Tăng là những đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện và độc lập vô cùng. Dù có cuộc sống dư giả nhưng Hà Tăng luôn dạy con sống giản dị và giàu lòng yêu thương. Đồng thời để bảo vệ các con, Hà Tăng cũng không công khai ảnh của các nhóc tỳ lên mạng xã hội. Không ít những lần dân mạng phải tấm tắc khen quý tử nhà Tăng Thanh Hà khi cậu bé tự tưới cây, tỉa lá cây trong vườn phụ mẹ Không ít những lần dân mạng phải tấm tắc khen quý tử nhà Tăng Thanh Hà khi cậu bé tự tưới cây, tỉa lá cây trong vườn phụ mẹ. Ngoài ra, cậu bé còn có thể tự chuẩn bị đồ ăn với sự hỗ trợ từ mẹ, chủ động trong sinh hoạt hằng ngày. Không kém cạnh anh trai, cô công chúa nhỏ cũng rất ngoan và không quấy mẹ.

Tăng Thanh Hà thường xuyên cho các con tiếp xúc với cây cỏ, thiên nhiên, chơi những trò chơi vận động ngoài trời... để phát triển toàn diện Tăng Thanh Hà thường xuyên cho các con tiếp xúc với cây cỏ, thiên nhiên, chơi những trò chơi vận động ngoài trời... để phát triển toàn diện. "Ngọc nữ" vẫn cho các bé tiếp xúc với đồ công nghệ, xem chương trình trẻ em,... nhưng có thời gian cụ thể và không để các con bị "nghiện" đồ dùng điện tử. Hai nhóc tỳ nhà Hà Tăng dù còn rất nhỏ nhưng đã nói tiếng Anh rất giỏi, thông minh và luôn làm cho bố mẹ tự hào trong học tập. Dù bận rộn với công việc riêng nhưng cả Hà Tăng và Louis Nguyễn đều rất chú trọng đến thời gian chăm con, chơi cùng con Ai cũng bận rộn với công việc riêng nhưng cả Hà Tăng và Louis Nguyễn đều rất chú trọng đến thời gian chăm con, chơi cùng con. Mỗi ngày nữ diễn viên đều thức dậy sớm, tập thể dục và tự tay chuẩn bị bữa sáng, đưa các con đi học.

Lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà khoe hình ảnh của 2 con trai Lâu rồi người hâm mộ mới thấy Richard và Mason xuất hiện trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-sinh-ra-a-o-vach-ich-nhung-tang-thanh-ha-co-cach-day-con-khac-biet-khien-nhieu-nguoi-nguong-mo-603534.html