Vợ chồng Hoàng Bách khoe ảnh tắm chung nóng bỏng 'đốt mắt' cộng đồng mạng

Cuộc sống hạnh phúc ngập tràn tiếng cười của ca sĩ Hoàng Bách bên bà xã Thu Thảo được công chúng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, ca sĩ Hoàng Bách còn được ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Thu Thảo. Ít phút trước, cựu thành viên nhóm AC&M gây chú ý khi khoe loạt ảnh tình tứ bên vợ. Theo đó, cặp đôi cùng nhau đi chơi để kỷ niệm 20 năm yêu nhau tại Đà Nẵng.

Kỷ niệm 20 năm bên nhau, vợ chồng Hoàng Bách lưu giữ bộ ảnh vô cùng nóng bỏng - Ảnh: FB

Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Sau nhiều năm chung sống và có 3 con, tình cảm của cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới - Ảnh: FB

Trong ảnh, cặp đôi nở nụ cười hạnh phúc bên nhau. Vợ chồng Hoàng Bách còn "đốt mắt" người nhìn bằng loạt khoảnh khắc "tình bể bình" trong bể bơi. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, nhưng bà xã nam ca sĩ vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình nóng bỏng khó cưỡng. Cặp đôi còn không ngần ngại trao nụ hôn ngọt ngào và nhiều cử chỉ âu yếm như quên hết thảy mọi thứ xung quanh.

Hoàng Bách luôn thể hiện mình là người chồng, người cha tuyệt vời - Ảnh: FB

Đây là một trong những gia đình kiểu mẫu của làng giải trí - Ảnh: FB

Kết hôn năm 2006, hiện cặp đôi có với nhau 3 người con gồm 2 trai một gái có tên thân mật là Tê Giác, Meo Meo và Hippo. Trên trang cá nhân, vợ chồng nghệ sĩ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc gia đình ngập tràn hạnh phúc khiến công chúng ngưỡng mộ.

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