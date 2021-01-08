Mới 13 tuổi, con trai Hoa hậu Hà Kiều Anh đã cao gần bằng mẹ, điển trai như soái ca

Hậu trường 08/01/2021 15:53

Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng cậu bé Vương Khang - con trai Hà Kiều Anh đã vô cùng cao lớn và ra dáng thanh niên chững chạc.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã đăng tải loạt ảnh mừng con trai Vương Khang tròn 13 tuổi. Nàng hậu sinh năm 1976 nhắn gửi đến quý tử: "Chúc mừng sinh nhật chàng trai lãng tử của Ba Mẹ. Hôm nay là một ngày quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của con. Con đã chính thức bước vào tuổi 13, Ba Mẹ mong con sẽ có một cuộc sống tươi đẹp nhất, làm những điều con mơ ước mà không bị một rào cản nào ngăn lại. Hãy enjoy trang mới của cuộc đời mình con nhé. I love you so much".

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Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng bộ ảnh mới mừng con trai tròn 13 tuổi - Ảnh: FB

Mới 13 tuổi nhưng con trai Hà Kiều Anh đã cao lớn bất ngờ. Đứng cạnh mẹ, cậu bé ra dáng thanh niên chững chạc. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh hai mẹ con Hà Kiều Anh nhận được sự chú ý lớn của dân mạng.

Mọi người dành rất nhiều lời khen cho vóc dáng cao lớn, điển trai của Vương Khang. Hoa hậu Giáng My bày tỏ: "Chúc mừng con trai mẹ Hà Kiều Anh, chúc con ngày càng phát triển thể chất và tinh thần vững vàng, luôn là hình tượng của các cô gái nhé con".

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Cậu bé tạo dáng thần thái trước ống kính - Ảnh: FB

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Ở tuổi U50, nàng hậu vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp khi đứng cạnh quý tử - Ảnh: FB
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Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh: FB

Hoa hậu Hà Hiều Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân thành đạt, giàu có Huỳnh Trung Nam. Cô và ông xã có với nhau 3 người con: Vương Khang, Vương Khôi và "công chúa" Viann. 

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